Leboncoin, Vinted, Rakuten... Quels sont les meilleurs sites pour revendre ses affaires ?

Les principaux sites de ventes entre particuliers qui sont "particulièrement importants", ce sont "Leboncoin et Vintend", explique Adrian de San Isidoro, journaliste à 60 Millions de consommateurs, au micro de Nous Voilà Bien !

"Pour vous donner une petite idée au 4e trimestre 2021, Lebonboin a attiré par mois en moyenne près de 27 millions de visiteurs uniques français et de son côté, Vinted en a attiré 17 millions", précise Adrian de San Isidoro. D'ailleurs, le premier site pour revendre ses vêtements de marque à bon prix, c'est Vinted, qui a obtenu une note de 17,5 sur 20 dans l'étude menée par 60 Millions de consommateurs. Leboncoin est aussi primé, il est le premier dans la catégorie revente d'objets divers (électroménagers, high-tech, meubles...) avec une note de 16 sur 20.

Peut-on trouver des objets rares sur Leboncoin demande Flavie Flament. "Alors, il est clair que de nombreux antiquaires qui utilisent ces sites, ont trouvé des pépites à revendre auprès de leur clientèle. Mais, pour repérer ces bonnes affaires, il vaut mieux d'abord disposer de solides connaissances sur la gamme d'objets recherchés et s'assurer ensuite, pendant la remise en main propre, que les objets sont bien conformes aux descriptions. On ne s'improvise pas brocanteur ou dénicheur de pépites du jour au lendemain", souligne Adrian de San Isidoro.

Quels sont les sites les plus satisfaisants de l'étude ?

"Côté vente d'objets divers, Leboncoin, Rakuten et Facebook Marketplace offrent une expérience satisfaisante du début à la fin du processus de vente", explique Adrian de San Isidoro avant d'ajouter : "Même constat pour Vinted et Vide Dressing dans la catégorie vente de vêtements".

"Si on devait donner un bonnet d'âne, il serait pour eBay, l'acteur américain, pionnier de l'e-commerce, qui a écopé de la mention insuffisante pour son système de paiement (…) on s'est rendu compte que les transferts d'argent de particulier à particulier étaient assez laborieux et qu'ils pouvaient prendre des semaines, des délais jugés évidemment trop longs par le vendeur enquêteur", révèle le journaliste au micro de Nous Voilà Bien !

"En moyenne, les ventes les plus rapides ont été conclues en 11 jours sur Vestiaire Collective et Facebook Market Place, suivi d'assez près par Leboncoin et Vinted", précise Adrian de San Isidoro. "En revanche, c'est nettement moins rapide sur le site de vente de vêtements La Reboucle. Sur cette plateforme, nos vendeurs enquêteurs ont mis 33 jours pour vendre leurs articles. Une durée, vous vous en doutez, beaucoup trop longue à nos yeux", raconte-t-il.

Comment savoir le juste prix de ses affaires ?

Quand vous cherchez à revendre vos affaires, pour se faire une idée du prix, "il faut faire quelques simulations et le mieux, c'est de rentrer l'intitulé de votre objet dans la barre de recherche du site d'occasion et de coller au prix de vente des autres internautes. Parce que si votre tarif est très au-dessus du montant moyen, il y a peu de chances que votre pull ou votre sèche-cheveux trouve preneur", conseille Adrian de San Isidoro.

Pour le paiement, "il est préférable de passer par la solution de paiement intégré au site, censé être plus sécurisé que les autres moyens de paiement, à l'exception de Facebook Marketplace et Vivastreet. Les neuf sites testés [de l'enquête, ndlr] proposent tous un paiement intégré", suggère le journaliste. "La somme est immédiatement débitée après l'achat quand on est acheteur, bien sûr, et en général versé au compte du vendeur lorsque le colis a été reçu et déclaré conforme à l'annonce par l'acheteur", explique aussi Adrian de San Isidoro.

Et quels sont les sites qui prennent la plus grosse commission ?

Celui qui prend la plus grosse commission, c'est "Rakuten sur un type de marchandise bien précis. La plateforme prend en effet 27% du prix de vente sur tous les objets cédés entre 0 et 25 euros (...) Et donc si on vend des objets de faible valeur, mieux vaut donc passer par un autre site", incite Adrian de San Isidoro. "De leur côté, Vestiaire Collective et eBay prélèvent respectivement 12 et 10% de commissions. Et avec ces petits 4%, Leboncoin est le moins gourmand des neuf sites de vente entre particuliers", conclut-il.