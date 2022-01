Casino : elle mise 80 centimes et remporte plus de 200.000 euros le Jour de l'An

Un Jour de l'An pas comme les autres. Ce samedi 1er janvier, une quadragénaire a remporté plus de 200.000 euros en jouant dans le casino de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Elle avait misé 80 centimes d'euros, a expliqué François-Stéphane Vergne, le directeur du casino Barrière breton, à l'AFP.

"Il s'agit d'une personne néophyte dans le jeu et les machines à sous, qui était en vacances et accompagnait sa maman. Elle a remporté 209.715,20 euros, c'est le deuxième plus gros jackpot de l'établissement depuis l'ouverture des machines à sous il y a 30 ans", a-t-il précisé ce dimanche.

Selon le directeur du casino, ce serait vers 17h que la chance aurait souri à cette joueuse. Après avoir misé moins d'un euro, la machine aurait doublé les gains dans un premier temps, avant que les bonus ne s'enchaînent jusqu'à atteindre le jackpot à six chiffres.

Ce n'est pas la première fois que le casino de Saint-Malo s'illustre par des gains records avec une mise aussi limitée. En 2011, un homme avait remporté la somme de 425.000 euros après avoir mis sur la table 0,60€ dans le même établissement.