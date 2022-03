Frigo, lave-linge, ordinateur... Les astuces d'entretien pour les faire durer plus longtemps

Il faut savoir que la durée de vie moyenne du gros électroménager, comme le lave-linge, est "de 10 ans et c'est une durée qui est relativement constante depuis 10-12 ans. Sur une télévision, par exemple, ça va être autour de 8 ans, la durée de vie moyenne", précise Anne-Charlotte Bonjean de l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie).

Contrairement à ce que certaines et certains peuvent penser, "l'électroménager ne tombe pas plus vite en panne. La durée de vie reste constante et les pannes sont même un peu moins fréquentes", souligne Anne-Charlotte Bonjean avant d'ajouter : "En fait, le passage à l'électronique peut éventuellement provoquer un peu plus de dysfonctionnements électroniques, mais dans les premiers instants d'utilisation des produits".

"Au niveau de l'entretien, chaque équipement a besoin d'un entretien qui lui est propre. Donc, il n'y a pas d'entretien qui soit plus facile que d'autres. Mais, ce qui est important de noter, c'est que dans les deux premières années de vie des produits, le manque d'entretien est responsable d'une panne sur deux", révèle Anne-Charlotte Bonjean.

Acheter un produit très cher n'est pas forcément un gage de durabilité. Pour Anne-Charlotte Bonjean, il faut plutôt faut faire attention à "la qualité du produit, sa conception, le choix des matériaux", sans "oublier l'entretien, les actes de réparation si besoin, qui font la durabilité du produit".

Quelles sont les bonnes méthodes d'entretien ?

Pour bien entretenir votre ordinateur ou votre téléphone portable, il faut "faire les mises à jour régulièrement, protéger sa batterie en limitant les charges prolongées", c'est-à-dire éviter de laisser vos appareils brancher la nuit. Il faut aussi mettre en place "une optimisation de l'espace pour ne pas surcharger les équipements lors de l'utilisation".

Quid de l'entretien du lave-linge ? En premier lieu, il faut "bien doser sa quantité de produit ou de lessive", car "surdoser la lessive encrasse les tuyaux et les conduits". Éviter aussi de refermer le hublot en sortie de cycle sinon, on peut avoir des risques de moisissures à l'intérieur de la machine". Pour détartrer et désencrasser la machine, "vous pouvez la faire tourner à vide ou avec des torchons une fois par mois à haute température".

Pour le lave-vaisselle, "il faut faire attention aux niveaux de sel régénérant et de liquide de rinçage", pensez aussi à "nettoyer les buses qui sont au bout des bras d'aspiration pour ne pas perdre en efficacité. Et évidemment, vider et nettoyer le filtre".

Enfin pour mieux conserver votre réfrigérateur, "il faut régler la température correctement et bien ranger ses aliments en fonction des zones de froid". Il ne faut pas le coller au mur et le nettoyer régulièrement à l'eau savonneuse. "Et si le réfrigérateur contient une partie congélation ou un freezer, il faut bien dégivrer la zone", résume Anne-Charlotte Bonjean.