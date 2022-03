Guerre en Ukraine : bientôt une répercussion sur les prix en supermarché ?

Face au conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie, la filière agro-alimentaire tente de trouver les justes prix. Les négociations entre les agriculteurs, les industriels et les distributeurs ont ainsi repris. Si une hausse des prix est inévitable en raison de l'envolée des cours des matières premières, il reste néanmoins à se mettre d'accord sur les montants.

Les discussions s'annoncent houleuses avec d'un côté les industriels et les agriculteurs et de l'autre la grande distribution. Après une réunion exceptionnelle organisée dans la matinée du vendredi 18 mars avec tous les acteurs du secteur agro-alimentaire, le ministère de l'Agriculteur a qualifié les conséquences de la guerre en Ukraine d'équivalentes, dans leur ampleur, à celles du premier confinement.

Ainsi, en un mois, le prix du maïs a augmenté de 30%, celui du blé de 36% et enfin le gaz a presque doublé, +90%. Les agriculteurs et les marques vont devoir s'appuyer sur ces chiffres, factures à l'appui, pour justifier les demandes de hausses des prix. Bercy leur a de son côté réclamé la plus grande transparence.

En face, la grande distribution, habituellement dure en affaires pour garder les prix les plus bas possibles, est appelée à lâcher du lest. Il en va en effet de la viabilité de certaines entreprises et exploitations agricoles. Pour les consommateurs, il est trop tôt pour connaître l'impact sur le panier de courses. Cependant, les dernières négociations avaient débouché sur une augmentation des prix de 3%.