Leboncoin, Vinted, eBay... Les meilleurs sites pour revendre ses cadeaux de Noël

Selon l'institut Kantar, 50 millions de cadeaux n'ont pas fait d'heureux cette année en France. "Certains vont rester au placard, mais beaucoup vont aussi repartir dans d'autres foyers, pour le plus grand bonheur de ceux qui les achètent, car ils coûtent moins cher, et aussi de ceux qui les revendent, car ça leur donne de l'air financièrement", détaille Armelle Lévy, journaliste conso à RTL.

"Résultat : 7 millions de Français se disent prêts à revendre leurs cadeaux de Noël aujourd'hui. Avec la revente des cadeaux de Noël l'an dernier, ce sont comme ça 336 millions d'euros qui ont été réinjectés dans l'économie", poursuit Armelle Lévy dans Nous Voilà Bien !

"Selon les données du site eBay, la plateforme a enregistré 300.000 nouvelles annonces le jour de Noël et près de 3 millions entre Noël et le Jour de l'An. On trouve en numéro un des reventes : des consoles de jeux vidéo, ensuite des smartphones. Après, il y a beaucoup de jouets, des jeux et aussi des livres, sans oublier des parfums et des vêtements", ajoute-t-elle.

Il existe des boutiques spécialisées

Pour revendre vos cadeaux de Noël, vous pouvez vous rendre dans tous les dépôts-ventes traditionnels ou dans les grandes enseignes comme Cash Converters, Easy Cash et Cash Express. "Vous pouvez déposer vos objets en magasin ou le faire en ligne. On vous propose un prix, vous collez votre étiquette, c'est vérifié. Et sept jours après la réception de votre produit, vous avez l'argent versé sur votre compte", illustre Armelle Lévy dans Nous Voilà Bien !

"Après, il y a des magasins comme Décathlon qui vous laissent le choix : soit ils vous font un virement sur votre compte, soit ils vous proposent un bon d'achat à dépenser dans la même enseigne. Et d'ailleurs c'est un signe, tout le monde s'y met, Ikéa les grandes surfaces reprennent maintenant vos articles mais sous forme de bons d'achats", révèle aussi la journaliste conso de RTL.

Friperies en ligne et Leboncoin

Il existe aussi des sites qui disposent d'un service dédié à la revente de cadeaux de Noël : Leboncoin, Rakuten et eBay. D'ailleurs, sur eBay, il y a un onglet dédié à la revente des cadeaux de Noël, en partenariat avec CKDB, CéKeDuBonheur, une association parrainée par Omar Sy. Pour chaque objet acheté, vous pouvez faire le choix de reverser 1 euros pour les enfants à l'hôpital", précise Armelle Lévy.

Les deux spécialistes de la seconde main entre particuliers, qui font partie du top cinq des sites d' e-commerce les plus visités en France, sont "Leboncoin, avec 6,5 millions de visiteurs français chaque jour et Vinted, un site plus spécialisé avec 5 millions de visiteurs par jour", souligne-t-elle. Pour revendre des vêtements de luxe, il y a le site Vestiaire Collective où des experts vérifient que les vêtements ne sont pas des contrefaçons.

"Pour ceux qui ne veulent pas s'enquiquiner avec la mise en vente, vous avez des sites maintenant comme Jaiio où quelqu'un vient chez vous, fait le tour de votre dressing, prend tout ce qui l'intéresse et s'occupe des photos et de la mise en ligne. Vous touchez ce qui est vendu", révèle aussi Armelle Lévy. Il existe aussi des friperies digitales comme Once Again.

Comment revendre ses cadeaux discrètement ?

Si vous souhaitez revendre votre cadeau sans que vos proches le sachent, le choix de la plateforme est primordial. Plus vous vous adressez à une audience large, plus vous êtes discret et plus vous choisissez un site communautaire et de proximité, plus vous prenez le risque de "vous faire attraper par la patrouille".



"Je vous conseille d'éviter de publier votre annonce sur les réseaux sociaux et surtout quand vous vous inscrivez sur un site de revente en ligne, prenez un pseudo et utilisez une photo prétexte. Et envoyez votre colis par la poste, ne donnez pas rendez-vous à votre acheteur en-bas de chez vous. Et pour la photo du cadeau que vous revendez, ne mettez pas la photo de votre salon ou de votre cuisine en arrière-plan", conclut Armelle Lévy.