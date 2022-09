Un passionné de jeux vidéo vend sa collection de 2.250 consoles pour près d’un million d’euros

Ludovic, un passionné de jeux vidéo depuis toujours, vend sur eBay sa collection de 2.250 consoles. Sa collection est unique au monde : il ne lui manque en effet qu’une cinquantaine de consoles pour qu’elle rassemble toutes celles qui ont existé sur Terre.

Âgé de 48 ans, ce commerçant dans le jeu vidéo habite près d’Aix-en-Provence. Il a commencé cette collection dans les années 1990 et y a travaillé pendant une quinzaine d'années au total. Le prix de vente est à près d’un million d’euros : 984.000 euros précisément.

Ludovic possède la première console sortie en 1971, la Magnavox Odyssey, jusqu’à la plus récente, la PS5. Certaines sont d’ailleurs introuvables, même en y mettant les moyens.

Par exemple, Ludovic possède une xBox aux couleurs d’Indiana Jones qui était à gagner quand le film “Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal" est sorti en 2008. Cette console existe en cinq exemplaires et vaudrait entre 3.000 et 5.000 euros.

Une console Indiana Jones Crédit : Ludovic "kariaure" pour RTL.

Une console Indiana Jones Crédits : Ludovic "kariaure" pour RTL. Un rayonnage de consoles de jeux vidéo de la collection de Ludovic. Crédits : Ludovic "kariaure" pour RTL. Une console Nindendo aux couleurs de Zelda de la collection de consoles de jeux vidéo Ludovic. Crédits : Ludovic "kariaure" pour RTL.

Ludovic a plein de consoles exceptionnelles : "Je suis un chasseur de trésors. Je ne suis plus un geek, je ne joue plus depuis longtemps ! Ma femme ne sait même pas ce qu’est Tetris !”.

S'il décide de vendre sa collection, c'est d’abord qu'il n’a plus la place : tout est stocké et exposé dans un entrepôt de 300 m².

Autre raison, avec l’effet Covid, les prix ont flambé et Ludovic ne souhaite plus "mettre des prix fous pour acheter des pièces rares".

Ludovic vend ses 2.250 consoles en lot, de manière non négociable car il ne veut pas "dispatcher cette collection qu’il a mis des années à faire”. Son rêve ? Qu’un mécène l’achète pour en faire un musée.

