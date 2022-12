INVITÉ RTL - Omar Sy : "Je m'exprime quand j'estime que c'est juste"

L'acteur est à l'affiche du film Tirailleurs, qui sortira le 4 janvier 2023. Il retrace l'histoire des tirailleurs sénégalais, héros oubliés de la Première Guerre mondiale. Dans l'émission Focus, Omar Sy indique faire "les films qui (lui) parlent".

En effet, l'acteur césarisé pour Intouchables revient avec détachement sur sa vie "à bientôt 45 balais" : "J'ai mon trajet, ma sensibilité. Je m'exprime quand j'ai besoin de m'exprimer, quand j'en ai envie, quand j'estime que c'est juste, quand j'estime que c'est valable."

Omar Sy ne fait pas ce métier pour la gloire ou pour plaire et une partie de la société : "Chacun a son idée d'Omar Sy. Ce que je fais impose ça. Mais je ne peux pas me caler sur l'idée de chacun".

Et d'ajouter : "Je fais les films qui me parlent, je raconte les histoires que j'ai envie de raconter, que j'ai envie de partager". "Le reste, je le dis et je le redis, vous n'allez pas m'emmerder, je m'en fiche", conclut-il.

