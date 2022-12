Noël 2022 : comment composer un bon et beau plateau de fromages ?

Les fromages de l'hiver ce sont les comtés, des brebis d'esquives, le vacherin du Haut-Doubs, précise Marie-Anne Cantin, fromagère dont le magasin se trouve dans le VIIe à Paris, au micro de Nous Voilà Bien !

Pour réussir son plateau de fromages pour les fêtes, "si vous avez envie d'être classique : vous mettez une pâte cuite style beaufort, comté. Après, on met une pâte à croûte fleurie, style camembert, coulommiers, brie de Meaux et puis une croûte lavée comme du livarot, Pont-l'Évêque et un fromage de chèvre", ajoute Marie-Anne Cantin. Cependant, après un copieux repas de fête, elle vous conseille plutôt de mettre trois fromages sur votre plateau.

Si vous avez envie de faire un menu exclusivement avec des fromages pour votre réveillon, "c'est le moment de se faire un petit plateau un peu rigolo aussi avec une petite boulette d'Avesnes (...) vous mettez un peu de tout ce que vous avez envie, des pâtes persillées par exemple ou pourquoi ne pas mettre du roquefort", détaille Marie-Anne Cantin dans Nous Voilà Bien !

Quels accompagnements choisir ?

Si vous faites un plateau de fromages en plat unique, vous pouvez l'accompagner de poire, "de pomme coupée en fines lamelles parce que la pomme quand vous la mangez, ça enlève le gras de votre bouche", de petits raisins, de fruits secs, de noix, liste la Marie-Anne Cantin. Vous pouvez aussi ajouter "des petites préparations de fruits, c'est moins sucré que les confitures" à base de cerises, de figues, ou encore une gelée de pomme.

Et que boire avec toutes ces réjouissances ? "Vous savez comme moi que le meilleur accompagnement pour le camembert, le livarot et Pont-l'Évêque, c'est le cidre. Mais pourquoi pas un bon champagne ? C'est génial aussi. La bulle vous donne envie d'en manger", explique Marie-Anne Cantin.

"Le camembert et le rouge en général, ça vous laisse des goûts métalliques dans la bouche. Il vaut mieux aller sur un vin blanc. Mais après tout, comme je l'ai dit, à chacun son mauvais goût. Et je bois du vin rouge avec mon camembert", conclut-elle.

