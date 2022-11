Rennes : il se fait arnaquer de 21.000 euros sur Leboncoin et accuse sa banque

Un acheteur a arnaqué Thomas, un Rennais qui avait mis sa Volkswagen Tiguan en vente sur le site de petites annonces Leboncoin. Il accuse aujourd'hui sa banque d'un certifié un faux chèque de 21.000 euros.

En effet, Thomas raconte actu Rennes que cet acheteur "voulait voir la voiture au plus vite. Il (lui) a expliqué qu’il avait une grande famille et que cette nouvelle voiture permettrait de transporter ses enfants", après l'avoir contacté sur le site, puis par SMS.

Thomas a demandé que l'acheteur paie avec un chèque de banque, ce que celui-ci a fait sans problème. Quelques jours plus tard, il a envoyé une photo d'un chèque de la BNP Paribas, avec le bon montant. Thomas l'a donc envoyé à son agence pour vérification : "Pour ma banque, tout était ok. On m’a confirmé que ce chèque avait bien été émis par la BNP Paribas. Tous les feux étaient donc au vert."

Quelques jours après la vente du véhicule à l'acheteur, Thomas s'est rendu compte que les 21.000 euros ont été crédités, puis débités deux fois. Selon sa famille, les opérations bancaires ne seraient aujourd’hui plus visibles et auraient été supprimées par la banque. Quant à la voiture, elle a été remise en vente sur... Leboncoin.

