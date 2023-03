La grève initiée par les syndicats ce mardi 7 mars va durer jusqu'au 27 mars. Quasiment un mois. Sauf si le gouvernement retire son texte, bien sûr, mais on sent bien que ce n'est pas l'état d'esprit du moment.



Première raison pour voir le mouvement s'enliser jusqu'à la fin du mois : le 27 mars débute le congrès de la CGT. Celui qui doit désigner le nouveau secrétaire national qui succédera à Philippe Martinez.

Pourquoi vont-ils faire grève jusque là ? Parce que vous avez d'un côté des "va-t-en grève", biberonnés à la lutte sociale, partisans d'une CGT de combat qui tient les barricades. Ceux-là aimeraient imposer un "dur" à la tête du syndicat. Certaines fédérations sont pour une radicalisation de la confédération : la métallurgie, les électriciens et gaziers, les transports, les raffineries, les dockers.



Ceux-là ont besoin que la grève s'installent pour imposer leur ligne. Mais pour que leur force de frappe se voit, il faut que le blocage s'installe. Comme en octobre, il faut plusieurs jours avant que l'on manque d'essence à la pompe. Il faut plusieurs semaines avant qu'on constate des pénuries dans les rayons parce que les ports ne déchargent plus les marchandises étrangères et parce que les hypermarchés ne sont plus achalandés.

La grève pourrait continuer malgré l'adoption du texte

Philippe Martinez a aussi intérêt à faire durer le mouvement jusqu'au 27 mars. S'il veut imposer sa dauphine : Marie Buisson, professeur de lycée, Philippe Martinez ne peut pas arriver affaibli. Il doit montrer qu'il maîtrise le mouvement de grogne et s'il veut être le "faiseur de reine", il ne peut pas arriver au Congrès en ayant perdu le bras de fer avec le gouvernement. En tout cas, s'il perd parce que le texte est voté, il doit apparaitre comme celui qui s'est battu jusqu'au bout.



Donc, pour moi, la CGT est en mouvement de grève reconductible jusqu'à la fin du mois. Mais quel sera le poids de la CGT si elle est la seule à continuer la grève ?



D'abord, il y a une capacité de blocage de nombreux secteurs stratégiques avec la CGT toute seule (Souvenez-vous des grèves dans les raffineries en octobre.) Mais il y a aussi un évènement nouveau qui rend cette opposition assez unique en son genre. Et c'est Laurent Esccure de l'UNSA, qui l'a évoqué hier chez Julien Scellier : le mouvement pourrait continuer après l'adoption de la loi.

Habituellement, les syndicats réformistes sont très légalistes : si le texte est voté au Parlement, ils sortent du mouvement de protestation. Ce n'est pas ce qu'annonce le leader de l'UNSA en s'appuyant sur le sentiment exprimé par Laurent Berger.

C'est très nouveau en soi. Ca veut dire que dans 10 jours, si le texte passe, la mobilisation continuera emportée par un bloc syndical uni. Il y aura encore des étapes avec un recours devant le conseil constitutionnel.

Et là aussi, Laurent Berger est dans son dernier mandat, il est en train de préparer sa succession à la tête de son syndicat. Et pour rester l'homme fort qui désigne la personne qui lui succédera, il doit faire reculer le gouvernement. Donc on maintient la pression, au moins jusqu'à la fin du mois. Au delà, ce sera plus compliqué, les militants risquent de perdre beaucoup de salaire.

Le "Plus" : Un hommage à Gérard Pélisson

Un grand Monsieur de l'Economie française. Il avait fondé en 1967 le groupe hôtelier Accor avec Paul DUBRULE en ouvrant un NOVOTEL à Lille. Il avait 91 ans.

La "Note" : 3/20 au numérique

Selon un rapport, le numérique (internet, les réseaux sociaux, streaming vidéo...) pourrait émettre 3 fois plus de CO2 qu'aujourd'hui en 2050. La faute à tous les appareils qui tournent pour stocker les données du web et refroidir les data center.