INVITÉ RTL - Réforme des retraites : "Il faut que ça pète par la grève", selon FO

Ce n'est pas un appel à la violence, assure Force ouvrière. L'un des slogans du syndicat pour ce mardi 7 mars est : "Il faut que ça pète". Invité de RTL en ce jour de manifestation, Frédéric Souillot indique qu'il faut "que ça pète par la grève".

Il précise et insiste sur le fait qu'il ne s'agit en aucun cas d'un appel à la violence. "Ce sont les syndicats des impôts qui ont écrit ça. Ils sont confrontés aussi à ce qu'ils voient et ce qu'ils vivent en permanence : la fraude fiscale et la fraude sociale", raconte Frédéric Souillot.

"Pour eux, ils ont la double peine, ils doivent suivre ça en tant que fonctionnaire mais on leur dit mais il va falloir travailler 2 ans de plus alors que l'argent pour nos retraites, il y en a, si on parle de l'équilibre du système".

