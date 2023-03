ÉDITO - "BlocusChallenge" : "Louis Boyard, un député qui se prend pour un influenceur", selon Alba Ventura

L'appel au blocage des lycées et des universités lancé par le député LFI Louis Boyard. Louis Boyard, 22 ans, un député à la recherche du buzz permanent. Alors oui, l'insoumis benjamin de l'Assemblée nationale a donc appelé tous ses petits camarades, lycéens et étudiants à des blocus et à prendre des photos de ces blocages. Car à la clé, après tirage au sort, le gagnant ou la gagnante aura droit à une visite de l'Assemblée et une vidéo avec lui.

Wow ! Vous savez ce qu'il m'inspire ? C'est le Jackass de l'Assemblée. Je ne sais pas si certains se souviennent. Bon, d'abord, Jackass en anglais argot, ça veut dire crétin. C'est devenu le titre d'une émission aux États-Unis au début des années 2000. Jackass, c'était des post-ado jeunes adultes qui passaient leurs journées à boire des bières et à mal se comporter parce que c'était trop marrant.

Le principe, c'était d'être le plus bête, le plus stupide, le plus vulgaire possible. C'est ça, Louis Boyard. Un député qui se prend pour un influenceur qui cherche sans cesse comment avoir le plus d'admirateurs sur TikTok. On peut être pour la grève. On a parfaitement le droit de manifester, mais on ne peut pas tout confondre.

L'Assemblée n'est pas un jeu vidéo. S'il a de vraies idées, qu'il les exprime parce que là, ce qu'il fait, c'est du Trump. Ce n'est pas le niveau 2.0 de la politique, c'est le niveau zéro tout court.

