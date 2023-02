INVITÉ RTL - Réforme des retraites : "Par ego surdimensionné", Macron "veut montrer qu’il peut faire passer une réforme", selon Martinez

Une mise en garde. Invité de RTL en ce troisième jour de mobilisation contre la réforme des retraites, Philippe Martinez a fustigé le manque d'écoute de l'exécutif et des députés de la majorité. "On a affaire à un président de la République, qui par ego surdimensionné, veut montrer que, lui, est capable de faire passer une réforme quel que soit l'avis de l'opinion publique", a-t-il déclaré.

Emmanuel Macron "joue avec le feu", affirme le numéro 1 de la CGT. "On ne peut pas être élu et dire 'maintenant je fais ce que je veux' sans écouter les citoyens", a-t-il estimé.

"En principe, quand on est élu par le peuple, on a une oreille qui doit écouter le peuple, a déclaré le premier secrétaire de la CGT. Or, pour l'instant, je ne vois pas beaucoup de députés notamment dans la majorité qui écoutent le peuple".

Selon Philippe Martinez, "si une fois qu'on est élu, on fait ce qu'on veut et qu'on n'écoute plus, il ne faut pas s'étonner de l'abstention et du risque que dans quelques années ce soit le RN qui prenne les clés de l'Elysée".

