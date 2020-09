Covid-19 et restaurants fermés : "On est en train de crever", dénonce Etchebest

publié le 24/09/2020 à 09:14

Le gouvernement donne un tour de vis pour juguler l'épidémie de Covid-19. À Marseille et en Guadeloupe, le seuil d'alerte maximale a été décrété. C'est la dernière étape avant l'état d'urgence sanitaire. Les bars et restaurants devront donc rester fermés à partir de samedi 26 septembre, pendant au moins deux semaines, afin de limiter les contaminations.

Pour les restaurateurs, qui se remettaient à peine du confinement, c'est un véritable coup de massue. "On a laissé faire, il n'y a eu aucun contrôle, et aujourd'hui on paie les conséquences de cette indiscipline", dénonce le chef Philippe Etchebest au micro de RTL. "On ne peut pas payer pour ceux qui n'ont pas fait leur travail correctement. C'est déjà difficile de remonter la pente. On essaie péniblement de sortie la tête de l'eau, et on continue de nous l'enfoncer sous l'eau. On va se noyer. On est en train de crever", poursuit-il.

Le chef, connu notamment pour son rôle de juré de l'émission Top Chef sur M6, demande aux représentants de la restauration d'agir. "J'invite tous les syndicats de notre profession à s'unir et à parler d'une seule et même voix et à taper fort du poing sur la table pour être entendus par le gouvernement", déclare-t-il.

Au niveau politique, le président de la région PACA Renaud Muselier a également dénoncé une "punition collective", tandis que la maire de Marseille Michèle Rubirola dit ne pas comprendre cette mesure.