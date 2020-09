publié le 23/09/2020 à 22:58

"Alerte", "alerte renforcée", "alerte maximale" : voici le nouveau mode de classement des territoires français, annoncé ce mercredi 23 septembre par Olivier Véran. 32 départements ne rentrent pas dans ces catégories, et restent donc en vert. Pour les autres, de nouvelles restrictions vont arriver dans les jours à venir.

Les zones "alerte" sont celles où le taux d'incidence a franchi le seuil d'alerte, fixé à 50 contaminations pour 100.000 habitants, mais où la circulation du virus est "peu intense" chez les personnes de plus de 65 ans, et où la Covid-19 a "un faible impact sur les réanimations".

La situation est plus préoccupante dans les zones "alerte renforcée". Le taux d'incidence y a dépassé les 150 cas pour 100.00 habitants, est supérieur à 50 chez les personnes âgées, et "les premiers effets se font ressentir" sur le système hospitalier.

Dans les zones "alerte maximale", "la situation épidémique peut-être qualifiée d'extrêmement tendue", souligne le ministre de la Santé. Si le gouvernement venait à estimer que ce niveau d'alerte était dépassé, l'état d'urgence sanitaire serait décrété localement.

[#COVID19] Il nous faut donc, pour chaque territoire et en concertation avec les élus locaux, les préfets et les Agences régionales de santé, prendre les mesures adaptées, celles qui permettront de poursuivre la vie économique, culturelle et sociale ⤵️ pic.twitter.com/mgIuIZTFnJ — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) September 23, 2020

Les zones "alerte"

Pour les 69 départements en zone "alerte", peu de mesures supplémentaires seront rajoutées. D'ici au lundi 28 septembre, les rassemblements devront être limités à 30 personnes, et les préfets sont autorisés à prendre des mesures complémentaires si nécessaire.

Les départements concernés sont le Pas-de-Calais, la Somme, l'Oise, le Val d'Oise, les Yvelines, l'Essonne, la Seine-et-Marne, l'Eure, le Calvados, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, le Bas-Rhin, le Morbihan, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, la Sarthe, le Loiret, la Vienne, la Haute-Vienne, la Charente, la Nièvre, la Côte-d'Or, la Saône-et-Loire, le Doubs, l'Ain, la Savoie, les Alpes-de-Haute-Provence, le Var, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, le Vaucluse, la Drôme, le Gard, la Lozère, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, l'Aveyron, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, l'Ariège, le Gers, les Hautes-Pyrénées, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

À l'exception de la Guadeloupe, tous les départements d'Outre-mer rentrent dans cette catégorie.

Les zones "alerte renforcée"

Les mesures seront ici plus contraignantes pour la population. Dans les villes classées en "alerte renforcée", les bars devront fermer avant 22h, les rassemblements de plus de 10 personnes seront interdits, et les grands événements, comme les fêtes locales ou étudiantes, sont annulés.



Paris, Lille, Toulouse, Saint-Etienne, Rennes, Rouen, Grenoble et Montpellier intègrent cette catégorie, ainsi que Bordeaux, Lyon et Nice, qui s'y trouvaient déjà.

Les zones "alerte maximale"

Seuls deux départements, la Guadeloupe et les Bouches-du-Rhône, rentrent dans cette catégorie, l'ultime avant d'être placé en état d'urgence sanitaire.



Évidemment, c'est là que les mesures seront les plus draconiennes. Dans la métropole Aix-Marseille, et sur l'ensemble de la Guadeloupe, tous les bars et restaurants seront fermés, à partir du lundi 28 septembre. Là encore, davantage de mesures pourrait être annoncées par les préfets concernés.