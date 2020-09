Covid-19 : les gestes barrières ont-ils fait reculer d'autres maladies ?

publié le 24/09/2020 à 07:31

L'hiver approche avec ses habituelles maladies virales, la grippe, le rhume et les bronchites. Mais dans un contexte de regain de la Covid-19, la circulation d'autres virus inquiète : elle pourrait troubler les diagnostics. Mais les gestes barrières, s'ils sont bien respectés, pourraient aussi contenir ces épidémies.

Il s'agit d'abord d'une mesure de bon sens. Quels sont les gestes barrière habituellement prôné pour lutter contre la grippe saisonnière ? Se laver les mains, se moucher dans des tissus jetables, tousser dans son coude, voire porter un masque jetable, rappelle l'Assurance maladie. Ce sont les mêmes que pour la Covid-19, puisque ces virus se transmettent essentiellement par les mains et les postillons.

Selon une étude publiée dans la revue Nature, "les confinements et les mesures de distanciation sociale visant à ralentir la propagation du coronavirus semblent avoir raccourci la saison grippale dans l'hémisphère Nord d'environ six semaines."

Le nombre de malades a "chuté précipitamment début avril", "de façon inhabituelle", quelques semaines après la déclaration de l'état de pandémie mondiale, le 11 mai. Nature note que cela est d'autant plus notable que, "en janvier, la saison grippale était en passe d'être la plus sévère depuis des décennies."

D'autres maladies également concernées

Dans l'hémisphère Sud, comme le montre une visualisation du Télégramme ou encore celle de The Economist, les épidémies de grippe ont été très faibles, voire inexistantes. L'Australie a recensé 1.002 cas de grippes en semaine 26 en 2019 (24-30 juin) mais aucun en 2020 (22-28 juin). On retrouve la même chose en Amérique du sud.

Nature rapporte aussi des conséquences probables sur d'autres maladies : la varicelle, la rougeole, la rubéole, etc. Ces maladies sont toutes contagieuses, et circulent notamment et parmi les enfants. Les données en France des cas de varicelle semblent confirmer une moindre diffusion cette année, selon les données du réseau Sentinelle.

En juin dernier, les médecins avaient constaté une baisse d'activité pour les infections du printemps : gastro-entérite, rhino-pharyngite ou encore bronchite. Le nombre de consultations pour ces maladies avaient été divisé par 4 en moyenne par rapport à 2019.