publié le 18/11/2020 à 06:30

Instaurer un "Solidarity Friday". C'est l'idée lancée par le Président du Sénat Gérard Larcher dimanche 15 novembre pour contrecarrer le traditionnel "Black Friday" importé des Etats-Unis. Créé Outre-Atlantique, cet événement est accusé en France de favoriser l'achat de biens à outrance sur les plateformes de grandes enseignes, au détriment d'une consommation locale et responsable.

Face à ce problème éthique, Gérard Larcher en appelle à la solidarité. "Il faut appeler les compatriotes à leurs responsabilités, et à leur responsabilité vis-à-vis des commerçants de coeur de villes et de centre-bourgs", a-t-il déclaré sur la plateau du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI. La crise du coronavirus, et le confinement qui en découle, touchent sévèrement ces commerces contraints de fermer à une période d'ordinaire faste de l'année.

C'est pourquoi le Président du Sénat propose que Françaises et Français soient "attentifs" et "réservent une partie de ses achats à ces commerçants-là", plutôt que de favoriser les plateformes comme Amazon, régulièrement accusée de profiter de la crise du coronavirus au détriment des commerces indépendants. L'idée d'un "Solidarity Friday" s'inscrit ainsi dans la lignée d'autres alternatives qui se sont développées dans le monde face au succès du "Black Friday" et dont l'objectif est de lutter contre la surconsommation à une époque où les ressources sont de plus en plus limitées. C'est le cas du "Circular Monday", du "Green Friday" ou du "Giving Tuesday".

Green Friday, consommez "vert"

L'alternative la plus directe est sans doute celle du "Green Friday" ("Vendredi vert"). Créée en 2017 par le collectif français du même nom, cette campagne se tient le jour-même du "Black Friday" - soit cette année le vendredi 27 novembre.

Comme son nom l'indique, à cette date, l'organisation (qui regroupe des entreprises et des associations) invite les consommateurs et consommatrices à adopter un comportement "vert", c'est-à-dire, par exemple, "réparer ou donner plutôt que de jeter, allonger les durées de vie, acheter local, choisir des produits labellisés". Par ailleurs, les entreprises adhérentes du collectif s'engagent à verser 10% de leur chiffre d'affaires réalisé sur cette journée à une association engagée.

Dans la même perspective, le collectif "Green Friday" a lancé le 29 octobre dernier le #GreenFridayChallenge. Le but de cette initiative : proposer chaque jour pendant un mois, un défi destiné à changer ses habitudes de consommation pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique et réduire son impact environnemental.

Circular Monday, achetez d'occasion

Le "Circular Monday" ("Lundi circulaire") se tient chaque année le lundi d'avant le "Black Friday". Cette année, cette date tombe lundi 23 novembre. Depuis sa création en Suède en 2017, cette campagne s'est étendue à sept pays européens et à Singapour. Son mot d'ordre est le suivant : "Réutiliser, recycler, louer" ("Reuse, recycle, rent").

En clair, l'objectif est de favoriser l'économie circulaire, par exemple en consommant d'occasion dans les friperies ou sur les plateformes comme "Le Bon Coin" ou "Vinted", plutôt que d'acheter sans cesse des produits neufs. Bien qu'aucun partenaire français ne se soit encore emparé de l'initiative, il n'est pas impossible d'en appliquer chancun et chacune les principes !

Giving Tuesday, faites un don

Lancé Outre-Atlantique en 2012, le "Giving Tuesday" ("Mardi du don") s'est exporté en France en 2018 et se tient chaque année le mardi suivant le "Black Friday", une date qui correspond à la Journée mondiale de la Générosité et de la Solidarité. Cette année, il s'agit du mardi 1er décembre.



Collectes, mécénat, dons du sang... Lors de cette journée, la population est appelée à participer aux campagnes de dons et de sensibilisations coordonnées par l'Association française des Fundraisers (AFF). Une initiative d'autant plus importante en pleine crise sanitaire : face aux inégalités qui progressent, les organisations caritatives ont encore davantage besoin de fonds et d'aide matérielle pour agir.