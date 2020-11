publié le 13/11/2020 à 13:20

Alors que le confinement se poursuit, la réouverture des commerces pourrait intervenir dès le 1er décembre si la situation sanitaire s’améliore. Dans un tel contexte incertain, une question est sur toutes les lèvres : le Black Friday, rendez-vous incontournable des achats de fin d’année, aura-t-il lieu ? Philippe Gueydon, directeur général de King Jouet et co-président de la Fédération des Commerces Spécialistes des Jouets et des Produits de l'Enfant, rappelle tout d’abord que cette journée "est un leurre commercial".

"Je pense que le Black Friday est un leurre : on regroupe sur quelques jours des promotions qui auraient eu lieu avant ou après, et quelque part, on contraint les clients à se déplacer pendant certaines dates, ce qui va à l'encontre des règles sanitaires", estime le directeur général de King Jouet. "Ceci dit, il est probable que les commerces essentiels actuellement ouverts vont faire le Black Friday, donc chez King Jouet, on va être contraint de suivre", ajoute Philippe Gueydon.

La réouverture des commerces pour le Black Frifay ?

Toutefois, le co-président de la Fédération des Commerces Spécialistes des Jouets et des Produits de l'Enfant rappelle que l’organisation d’une telle journée soulève un point important, à savoir la réouverture des commerces non-essentiels le 27 novembre prochain, et non le 1er décembre, comme l'a évoqué le Premier ministre Jean Castex, lors d'une conférence de presse, jeudi 12 novembre.

"Je ne sais pas si le gouvernement peut imposer ce changement de date, je sais que dans certains secteurs, le Black Friday est essentiel pour écouler des stocks et payer les fournisseurs", ajoute-t-il. Il estime que "le combat est derrière nous" et que la célèbre journée de shopping "aura bien lieu", si les commerces spécialisés peuvent ouvrir leurs portes le 27 novembre. D’ici cette date, "j'invite les Français à se rendre sur les sites de commerces spécialisés et faire de la livraison à domicile", a-t-il ajouté.

Philippe Gueydon note par ailleurs que cette année, les jouets vedettes à mettre sous le sapin sont les jeux de société. Des produits "très en vogue" dans un contexte de confinement, qui permettent aux familles de partager des moments ensemble.