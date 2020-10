Covid-19 : comment la pandémie creuse les inégalités

publié le 15/10/2020 à 07:15

La lente reprise de l'économie met au jour une fracture sur la planète : les gagnants et les perdants, et ce à différentes échelles.

Les écarts de croissance entre les pays n'ont pas été aussi forts depuis 40 ans, selon une étude UBS citée par le magazine britannique The Economist. À la fin de l'année, la Chine aura un PIB supérieur de 10% à celui de l'année précédente, les États-Unis retrouveront à peine leur niveau d'avant l'épidémie et l'Europe devra attendre au moins 2022.

Pourquoi de telles différences dans la réaction au choc sanitaire ? Cela tient d'abord au contrôle de l'épidémie qui diffère selon la culture et la politique des pays. Les différences culturelles et politiques en Asie et en Europe sont très nettes par exemple, ce qui implique une gestion de la crise tout aussi différente. Mais la structure de l'économie est déterminante. Les économies industrielles résistent mieux que celles où dominent les services.

Les Gafa, grands gagnants de la pandémie ?

Le succès des Gafa est incontestable. On a pu le voir notamment pendant le confinement, où la part du numérique dans nos vies a explosé. Résultat, la valeur des ces entreprises, aussi. Le cours des actions d'Apple et Amazon a doublé entre le 23 mars et aujourd'hui, et celui de Google augmenté de 50%.

Autre phénomène moins visible, mais non moins prometteur : la poussée des Gafa dans l'espace. Elon Musk, le fondateur de Tesla, et Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, sont parties prenantes de nouvelles entreprises qui proposent des lanceurs de satellites à des prix très compétitifs. C'est la même chose pour la voiture autonome, déjà proposée aux habitants de Phoenix en Arizona par une filiale de Google. Bref, les Gafa sont en train de coloniser l'économie.

La digitalisation accroît les inégalités

Au sein de la population aussi, il y a des gagnants et des perdants. La digitalisation risque d'accroître les différences de salaires et de perspectives professionnelles au sein de la population active.

Les professions intellectuelles ou administratives peuvent se dématérialiser - relativement - facilement, mais pas les métiers dits "de première ligne", manuels ou de services comme les commerçants, les soignants ou les policiers.

