Black Friday 2020 : date, enseignes… À quoi s’attendre cette année ?

publié le 12/11/2020 à 16:06

Avec la crise du coronavirus et ses conséquences sur les commerçants, le maintien du Black Friday 2020 pose question. Quatre fédérations de magasins de centre-ville et de centres commerciaux ont ainsi demandé au gouvernement de l'interdire et de restreindre les ventes en ligne "aux seuls produits de première nécessité", dans une tribune publiée dans le Journal du dimanche.

Mais Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, l'assure : le Black Friday est une démarche privée, et il n'a pas de possibilité de l’interdire. Il se tiendra donc bien le 27 novembre prochain.

La plateforme en ligne Amazon sera de la partie, malgré les polémiques qui l'accusent de profiter du confinement. La multinationale a accepté à la demande du gouvernement de suspendre sa campagne promotionnelle de "pré-Black Friday", des soldes avant la date fatidique. Mais elle participera bien au Black Friday.

Plusieurs centaines de marques boycottent

Même chose pour les grandes enseignes d'électronique et électroménager comme la Fnac, Darty ou encore Boulanger. De nombreuses marques de vêtements et de beauté feront aussi le Black Friday : Adidas, Galeries Lafayette, La Redoute, La Halle, Yves Rocher, Sephora... Certains commerçants enchaîneront avec le Cyber Monday, des promotions le lundi 30 novembre.

En revanche, quelques marques ont décidé de boycotter l'opération, notamment pour des raisons écologiques. Réunies au sein du collectif Make Friday Green Again, elles sont plusieurs centaines à s'être engagées à ne pas faire de promotions et à encourager à la place "à faire le tri dans nos placards : réparer, donner, revendre ou recycler les objets superflus afin de prendre conscience de ce dont on a vraiment besoin au quotidien". On compte parmi elles la marque de vêtements Faguo, à l'origine de l'initiative en 2019, mais aussi Nature et Découvertes, Aigle, Naturalia, ou encore Sessun.

En cette période très particulière pour les commerces, Bruno Le Maire a également promis une aide de 500 euros pour les commerces fermés administrativement et qui souhaite passer à la vente en ligne.