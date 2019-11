Qu’est-ce que le Green Friday, l’alternative au Black Friday ?

publié le 20/11/2019 à 06:15

Promouvoir une "consommation responsable et raisonnée" contre la "grande messe du consumérisme". Plus de 200 événements partout en France, regroupés par l'association Green Friday, veulent inciter les consommateurs à "changer le monde par leur pouvoir d'achat".

Une journée porte-ouverte dans les ateliers de RecycLivre, qui collecte et revend des livres pour leur donner une nouvelle vie, à Paris, un atelier de réparation à Nîmes ou encore une friperie près de Colmar qui s'engage "à ne pas faire de promotion" ce jour-là mais à reverser 10% des ventes réalisés au collectif Éthique. Plusieurs animations sont proposées pour répondre au Black Friday et à sa "logique auto-destructrice".

"On sent une vrai montée en puissance par rapport à l'année dernière", estime Jean-Paul Raillard, le président de la fédération "Envie" et du Green Friday. "Tous les jours de nouvelles structures nous sollicitent pour intégrer l'initiative". La candidature est ensuite examinée : "il faut que l'entreprise soit éthique, responsable et que cela s'inscrive dans un projet. Pas question de faire du greenwashing."

Sensibiliser plus que culpabiliser

L'initiative est née en 2017 avec "Envie", un réseau d'entreprises de l'économie sociale et solidaire en France. Les adhérents sont invités soit à lancer des événements autour de l'économie circulaire, soit à reverser une partie de leur chiffre d'affaire à une association engagé pour une consommation responsable, par exemple de lutte contre l'obsolescence programmée.

Le mouvement ne souhaite pas "culpabiliser les consommateurs". "On sait que pour des personnes ont des moyens limités. On veut surtout faire de la sensibilisation sur le pouvoir de la consommation". L'objectif n'est pas encore de généraliser l'initiative pendant les soldes : "On préfère garder nos forces et se concentrer sur cet événement pour avoir plus d'impact. Le Black Friday est tellement caricatural", conclut Jean-Paul Raillard.