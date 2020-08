publié le 25/08/2020 à 22:31

C'est là aussi une conséquence de la crise du coronavirus et couplée aux vacances, elle rend la situation préoccupante. Les collectes de sang sont désertées alors que les besoins, eux, restent les mêmes, voire augmentent. L'Établissement français du sang (ESF) lance donc un appel aux donneurs. Hervé Meinrad, le directeur de l'Établissement appelle à la mobilisation.

"Aujourd'hui, nous sommes inquiets, confie Hervé Meinra. La situation de notre stock est très tendue. On a un stock de 85.000 poches et on est face à une diminution continue depuis le 14 juillet. Cette diminution est le résultat de la période estivale qui s'est accentuée par la canicule."

"En face de cela, nous avons une consommation plus importante des établissements de santé pendant tout l'été. Nous pensons que c'est lié à un report de l'activité pendant la période du confinement. Cela peut concerner des interventions chirurgicales, des traitements de certaines maladies du sang...", analyse le directeur de l'EFS.

"Ce qui est important c'est que les donneurs se mobilisent. On a 120 sites fixes et l'objectif est de remonter autour de 100.000 poches disponibles pour être sereins", espère-t-il.