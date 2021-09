Avion : elle retrouve son animal perdu à l'aéroport plus d'un mois après son vol

Elle retrouve son animal perdu à l'aéroport plus d'un mois après son vol

C'est la bonne nouvelle du jour ! Depuis plus d'un mois, Aurore était à la recherche de Teddy, sa chatte de 3 ans, perdue fin juillet à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Et à la surprise générale, grâce à une incroyable chaîne de solidarité, Teddy a finalement été retrouvée !

L'histoire était bouleversante. Fin juillet, Aurore est en partance pour Los Angeles, depuis Paris. Mais sur place, elle ne peut embarquer en cabine avec son animal de compagnie. Ce dernier doit donc être acheminé aux Etats-Unis par un autre vol. Mais arrivée, après de longues heures de vol et d'attente, Aurore a la désagréable surprise de retrouver la cage de Teddy totalement abîmée et surtout... vide !

Dans l'émission Ça peut vous arriver du 1er septembre dernier, Aurore, qui a rejoint son mari à Los Angeles pour des raisons professionnelles, ne cachait pas sa tristesse et souhaitait qu'une enquête soit menée pour retrouver son animal de compagnie.

La jeune femme a sollicité l'aide de la compagnie aérienne, mais cette dernière était restée sourde à ses demandes. Hervé Pouchol s'est même rendu au siège de l'entreprise, pour tenter d'avoir un début d'explications. Rien de nouveau, à tel point qu'Aurore finissait par se demandait si Teddy était restée en France ou si elle avait tout de même pu rejoindre les Etats-Unis.

Teddy recueillie dans une maison près de Roissy

Alors qu'elle n'y croyait plus, la grande nouvelle est finalement arrivée ! "J'ai reçu un appel inespéré, confie ce 30 septembre Aurore, en direct sur RTL et M6 dans l'émission de Julien Courbet. Une personne, Cécilia, m'a contactée via la page Facebook puis sur WhatsApp. J'ai tout de suite reconnu Teddy sur les vidéos qu'elle a pu m'envoyer".

La chatte a finalement été retrouvée en France, à seulement 8 kilomètres du terminal où elle aurait dû embarquer pour Los Angeles. Egalement en ligne dans Ça peut vous arriver, Cécilia explique comment elle a retrouvé Teddy. "C'est surtout elle qui est venue à nous ; elle s'est réfugiée près de chez nous, et un jour, le feeling est passé, explique-t-elle. Je lui ai donné à manger et installé un petit lit". C'est en faisant des recherches sur Internet que Cécilia est tombée sur cette incroyable histoire et a contacté Aurore.

Aujourd'hui, Teddy a subi une batterie d'examens et a perdu 400g. "Pour un petit animal de 4kg, ce n'est pas rien", confie Aurore, qui espère la retrouver d'ici 15 jours. "Je souhaite remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour Teddy", conclut-elle. Une mobilisation générale qui a permis à cette histoire de bien se finir. "Attention Aurore, car Cécilia a commencé à nourrir Teddy au caviar, et c'est 3 doses par jour maintenant", finit par plaisanter Julien Courbet à l'antenne.