Voiture en leasing : une casse supprime sa carte grise par erreur, il ne peut plus rouler

Frédéric, en avril 2017, devient locataire d’un véhicule en Location Longue Durée (LLD) dans un garage de sa région. Il est parti pour un contrat de 4 ans avec la société à qui il paye une facture de 215,35 euros par mois.

Tout se passe bien jusqu’en juillet dernier, où, après un contrôle par la gendarmerie motorisée, il fait la découverte d’une information surprenante : la carte grise du véhicule est en demande d’annulation ! Frédéric contacte le jour même la concession chez qui il a pris la voiture. Et il envoie en parallèle un courrier à la société de financement, réelle propriétaire du véhicule.

En direct dans l'émission Ça peut vous arriver sur RTL et M6, Frédéric révèle qu'après enquête de la part du garage, c'est une casse qui est à l’origine de cette annulation de carte grise. Ils auraient enregistré le mauvais numéro de carte grise. Depuis, Frédéric ne peut plus se servir de sa voiture et est dans l’attente d’une carte grise pour réaliser un nouveau contrôle technique.

Malgré les demandes pour en récupérer une, la société de financement ne fait que lui réclamer les loyers sans trouver de solution. Cela fait 3 mois que la voiture est garée devant chez Frédéric sans pouvoir rouler. Il a fait opposition du dernier loyer d’août, mais la société de location le relance pour payer cette facture. En attendant, Frédéric paye toujours son assurance. Il compte sur l'aide de Julien Courbet pour récupérer cette carte grise.

