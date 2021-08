Avion : comment réagir en cas de surbooking de votre vol ?

Aussi curieux que cela puisse paraître, le surbooking est une pratique tout à fait légale. Elle est même prévue par le règlement européen, qui rappelle évidemment qu'elle engage la responsabilité du transporteur et prévoit des modalités d'indemnisation.

Pour en bénéficier, vérifiez que vous vous êtes bien présenté à l'heure à l'enregistrement et que vous avez confirmé votre billet. Ensuite, vérifiez quelle convention régit votre vol. Est-ce que vous bénéficiez bien du règlement européen ?

Rappelons que celui-ci s'applique dès lors que l'avion décolle d'un pays membre et qu'il s'applique également si le vol atterrit dans un pays qui n'est pas membre, mais que la compagnie qui commercialise l'avion bénéficie d'une licence d'un Etat européen.

Les voyageurs au sein de l'Union européenne sont donc protégés par le règlement européen de 2004. Si vous n'êtes pas dans cette situation, votre vol pourrait être régi soit par la Convention de Montréal, soit par la Convention de Varsovie, qui est un peu plus ancienne, avec des modalités d'indemnisation qui sont moins protectrices pour le consommateur.

