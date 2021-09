Autisme : grâce à l'émission de Julien Courbet, Mathys a finalement pu faire sa rentrée

Marion à le sourire ! Grâce à l'aide de Julien Courbet, son fils, Mathys, autiste modéré, a enfin pu faire sa rentrée des classes. Cette maman avait contacté l'émission le 6 septembre dernier, car son fils s'était vu, contre toute attente, refuser une place en école spécialisée, et n'était donc plus scolarisé.

Mathys est sorti de sa deuxième grande section en maternelle l’année dernière. Pendant une réunion en novembre 2020, l’idée que l'enfant de 7 ans intègre un dispositif d'Unité d’Enseignement Elémentaire Autisme (UEEA) a été proposée. L’ensemble des spécialistes étaient d’accord pour l’y inscrire. Le 21 avril dernier, Marion recevait même une notification d’accord pour son intégration dans l’unité spécialisée. Mais depuis ce jour, plus aucune nouvelle.

Malgré de nombreux mails et d'incessantes relances pour connaître l'école dans laquelle Mathys devait aller, personne n'apportait de réponses. Deux écoles seulement de son secteur disposent de cette fameuse unité spécialisée, et aucune organisation n'a été faite, jusqu'à la semaine dernière...

Mathys finalement suivi par une accompagnante spécialisée

Le 6 septembre 2021, Hervé Pouchol s'était rendu à la Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale (DSDEN), et avait obtenu que le dossier soit instruit par les services de l’Académie… Et ce lundi 13 septembre, Mathys a pu faire sa rentrée !

En direct sur RTL et M6 ce lundi, Marion raconte : "Le lendemain de mon premier passage à l'antenne, l'inspectrice de l'aide à la scolarité handicap m'a contactée. Elle m'a confirmé qu'il n'y avait plus de place dans ces unités spécialisées d'enseignement, mais que Mathis pouvait intégrer une école du secteur, et bénéficier d'une Accompagnante d'élève en situation de handicap (AESH)".

Une solution qui convient parfaitement à Mathys et à sa mère, dans l'attente bien entendu d'une possible place en unité spécialisée. "Merci à vous, merci beaucoup pour votre aide" conclut Marion.

