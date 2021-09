Avion : elle confie son animal à la compagnie aérienne et retrouve la cage vide

Lecture - 2h02

Aurore, fin juillet, décolle de Nice pour s'installer à Los Angeles. Elle part y faire sa vie avec son mari, sa fille de 14 mois, mais aussi ses animaux : son chien et sa chatte, Teddy. Sur le premier vol il n'y a pas de place pour le félin ! Teddy part donc après eux, sur un autre vol.



Aurore décolle le 28 juillet dernier dans l'après-midi. Teddy, le lendemain, est prise en charge par la compagnie aérienne. La chatte se trouve dans une cage fermée avec des colliers de serrage en plastique et est censée partir pour Los Angeles. Mais, 12 heures plus tard, à l'autre bout du monde, rien ne se passe comme prévu !



La cage de Teddy est bien arrivée à Los Angeles... mais vide ! Aurore demande de l'aide pour retrouver son animal. A Los Angeles, la cage est arrivée très abîmée... Aurore demande à la compagnie aérienne de l'aider, mais cette dernière, qui assure faire le maximum pour retrouver Teddy, reste sourde à ses demandes. Elle souhaite que la compagnie réalise une véritable enquête.