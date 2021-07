Billets d’avion : que faire si mon vol est annulé ou en retard ?

En cas d'annulation ou de retard de votre vol, le premier élément à déterminer est : avez-vous pris un vol sec ? Ou avez-vous pris un voyage avec d'autres prestations fournies par une agence de voyage? Dans le deuxième cas, vous pouvez déposer une réclamation directement auprès de votre agence de voyage pour obtenir une indemnisation.

Ensuite, il faut vérifier s'il s'agit d'un vol communautaire ou non. Car vous devez savoir que tous les voyageurs au sein de l'Union européenne (UE) sont protégés par le fameux règlement européen de 2004, qui s'applique systématiquement dès lors que votre vol décolle d'un pays membre de l'UE. Le règlement s'applique également si le vol atterrit dans un pays qui n'est pas membre, mais que la compagnie qui commercialise le vol possède une licence délivrée par un Etat de l'Union européenne.

Si vous n'êtes pas dans cette situation, vous êtes peut être régi par la Convention de Montréal, qui accorde des droits à peu près identiques au règlement de 2004, ou par la Convention de Varsovie qui, elle, est plus ancienne, mais qui prévoit aussi une indemnisation.

Que dit le règlement européen ?

Pour simplifier, nous allons voir ceux auxquels vous avez le droit dans le cadre du règlement européen. Alors, le retard peut concerner le départ du vol ou son arrivée. Qu'est ce qui considéré comme du retard ? Une heure, deux heures, trois heures... Le règlement communautaire vous donne des indications. C'est deux heures ou plus pour les vols jusqu'à 1.500 km, trois heures ou plus pour les vols de plus de 1.500 km, quatre heures ou plus pour les autres vols.

Si vous êtes à l'aéroport et qu'un retard vous est annoncé, sachez que la compagnie vous doit une assistance. Elle doit donc vous permettre de vous rafraîchir, de vous restaurer, voire même de vous loger si c'est nécessaire. Et ce, même s'il y a des circonstances extraordinaires.

