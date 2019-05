publié le 22/05/2019 à 06:46

L'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert ont donc repris mardi 21 mai au CHU de Reims conformément à la décision de la Cour d'appel de Paris prise lundi soir. Les images de liesse dans une manifestation des partisans du maintien en vie du patient ont suscité malaise et interrogation. Qui sont ces militants parmi les plus fervents ?



L'affaire Vincent Lambert réveille la nébuleuse catholique traditionaliste qui s'était mobilisée lors du mariage pour tous en 2013 avec en tête le parti intégriste Civitas. Ses adhérents ont inondé d'appels le standard de l'Élysée pour exiger une grâce présidentielle. Pour Alain Escada, son président, la décision de la Cour d'appel est un miracle. "Nous remercions, nous louons Dieu d'avoir obtenu cette victoire juridique", se réjouit-il au micro de RTL. "Toutes les voies légales possibles devaient être utilisées pour sauver la vie de Vincent Lambert", ajoute-t-il.

Et puis parmi les militants il y a aussi les associations anti-avortement et anti-euthanasie, comme Alliance VITA, les Évangélistes de droit à la vie et à la naissance ou encore l'influente Fondation Jérôme Lejeune. Cette dernière finance les frais d'avocats des parents de Vincent Lambert à hauteur de 200.000 euros l'an dernier.

Il y a également les groupes qui étaient en pointe en 2013, notamment le parti Sens commun ou la Manif' pour tous qui ont apporté un soutien de principe sur les réseaux sociaux mais officiellement sans appui logistique.

