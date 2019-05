Theresa May quitte le 10 Downing street, le 27 mars 2019

et AFP

publié le 21/05/2019 à 17:51

Et si un nouveau référendum était organisé ? Theresa May a proposé aux députés britanniques de voter un "nouvel accord de Brexit" afin de permettre au pays de sortir de l'Union européenne (UE) comme l'ont voté les Britanniques il y a trois ans.



Mais la Première ministre britannique ne s'est pas arrêtée là. "Il y a une dernière chance de trouver un moyen" de répondre au vote des Britanniques, a-t-elle ajouté même si elle entend aussi faire voter les députés sur la tenue d'un second référendum sur le Brexit ainsi que sur le maintien temporaire du Royaume-Uni dans une union douanière avec l'UE.

