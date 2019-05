publié le 21/05/2019 à 13:46

L'avocat des parents de Vincent Lambert a annoncé que les traitements avaient bien repris ce mardi 21 mai, au lendemain de la décision de la cour d'appel de Paris qui a ordonné qu'ils soient rétablis.



"Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Dr Sanchez et le CHU ont remis en place l'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert et ont arrêté sa sédation continue", s'est félicité Me Jean Paillot devant la presse à la sortie de l'hôpital Sébastopol de Reims.

Alors que le processus d'arrêt des soins de Vincent Lambert avait débuté lundi matin, la Cour d'appel de Paris a ordonné la reprise des traitements pour au moins six mois lundi tard dans la soirée, provoquant une scène de liesse sur les Champs-Élysées.

La bataille judiciaire sur le maintien en vie de Vincent Lambert, dans un état végétatif depuis 2008, dure depuis six ans entre les deux parties. D'un côté, sa femme, Rachel, est favorable à l'arrêt des soins, et de l'autre ses parents qui y sont opposés.



Le dossier de Vincent Lambert est désormais figé pour six mois, le temps que la justice française communique ses arguments et justifie la décision d'arrêt des soins au Comité international des droits des personnes handicapées.