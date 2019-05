Les actualités de 22h - Vincent Lambert : une marche pour une "grâce présidentielle" à Paris

publié le 20/05/2019 à 22:58

Plusieurs centaines de personnes ont défilé le lundi 20 mai à Paris du ministère de la Santé vers l'Élysée pour réclamer une "grâce présidentielle" pour le tétraplégique Vincent Lambert, dont l'arrêt des soins visant à le maintenir en vie a débuté contre la demande de ses parents.



Les manifestants, qui se sont élancés peu avant 21 heures, tenaient pour certains une banderole proclamant "La valeur d'une civilisation se mesure au respect qu'elle porte aux plus faibles" et scandaient les slogans "La vie pour Vincent", "Sanchez assassin", "Vincent est vivant" ou encore "Macron assassin".

Après l'appel des parents, Emmanuel Macron a déclaré qu'il ne lui "appartenait pas de suspendre une décision qui relève de l'appréciation des médecins et qui est en conformité avec nos lois". "La décision d'arrêter les soins a été prise au terme d'un dialogue permanent entre ses médecins et sa femme, qui est sa tutrice légale" et "en application de notre législation qui permet de suspendre les soins en cas d'obstination déraisonnable", poursuit-il sur Facebook, soulignant ne pas vouloir s'"immiscer dans la décision de soin et de droit".

À écouter également dans ce journal

International - Donald Trump a ordonné au géant américain Google de ne plus travailler avec le groupe chinois Huawei, car le deuxième fabricant de smartphone au monde est soupçonné d'espionnage. Mais alors, qu'est-ce que ça change pour les utilisateurs de la marque ?



Fait divers - La Tour Eiffel évacuée cet après-midi à Paris. Un homme a escaladé le monument, suspendu pendant plus de six heures à plus de 300 mètres avant d'être "maîtrisé".



Football - Le marché des transferts s'est soudainement agité au terme des trophées UNFP. Kylian Mbappé a exprimé des envies d'ailleurs même si le PSG assure que "l'histoire se poursuivra la saison prochaine".