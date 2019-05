publié le 22/05/2019 à 05:34

Les Français nostalgiques du diesel ? Selon une étude de l'Argus à paraître ce mercredi 22 mai, une large majorité (près de 70%) de conducteurs de véhicules roulant à l'essence estiment que leur consommation de carburant est excessive.



Conséquence directe : si 20 % envisagent de changer pour se tourner vers un modèle hybride ou électrique, 28,8%, soit près d'un tiers d’entre eux se déclarent prêts à passer ou repasser au diesel lors de leur prochain achat. Ces conducteurs ont la sensation de passer trop souvent à la pompe. En effet, les moteurs essences ont beau avoir faits d'énormes progrès, ils consomment toujours plus que les diesels.

"Un litre de sans plomb contient moins d'énergie qu'un litre de diesel, donc vous consommerez plus en essence. Sur une berline, les écarts seraient de l'ordre de 15 à 20%", explique Thibaut Frank de l'Argus. Et cette surconsommation est particulièrement sensible pour les propriétaires de SUV. "On peut aller jusqu'à 30% d'écart facilement", poursuit l'expert.

Mais attention, le prix d’achat d’une voiture diesel d’occasion ou neuve est environ 1.500 euros plus cher que celui d’une voiture essence. L'entretien est lui aussi plus cher. Donc pour une citadine l'essence est plus rentable. En revanche, pour un propriétaire de SUV ou pour quelqu'un qui roule plus de 20.000 kilomètres par an, question rentabilité il n'y a pas photo le diesel reste imbattable.

