Elle avait annoncé cette petite révolution au mois d'avril dernier. La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse promettait la circulation de plusieurs lignes de métro parisiennes toute la nuit, un samedi par mois. Cette expérimentation durera six mois : de septembre 2019 à mars 2020.



Ces jours-là, le métro sera ouvert non-stop du samedi 5h30 au dimanche soir 00h30. Les jours sont d'ailleurs déjà arrêtés : le samedi 14 septembre, le samedi 12 octobre, le samedi 9 novembre, le mardi 31 décembre, le samedi 11 janvier, le samedi 8 février et le samedi 7 mars.

Mais seulement 6 lignes de métro et 3 lignes de tram sont concernées. Il s'agit des lignes 1, 2, 5, 6, 9 et 14 du métro, et des lignes T3a, T3b et T2 du tramway. Une interrogation demeurait jusqu'à présent sur le nom des stations desservies. Île-de-France mobilités a mis fin au suspens en dévoilant lundi 20 mai la carte de ces dernières.

Voici les lignes de #transportsIDF qui seront ouvertes toute la nuit 1 samedi par mois à partir de septembre. Les lignes de bus #Noctilien seront également renforcées jusqu’à 1 bus toutes les 5 min. Et tout ceci est inclus dans votre #Navigo ! ¿ pic.twitter.com/vJZRg3Ue3M — IDF Mobilités (@IDFmobilites) 20 mai 2019

Autre mesure annoncée, le renforcement des lignes de bus Noctilien. Certains bus de nuit circuleront en effet à 5 minutes seulement d'intervalle.

Les professionnels du commerce et du tourisme étaient demandeurs Valérie Pécresse





Cette expérimentation a pour but de "redonner du peps à la vie nocturne à Paris", expliquait Valérie Pécresse au mois d'avril, dans les colonnes du Parisien. "Les professionnels du commerce et du tourisme étaient demandeurs. Ils ont beaucoup souffert de la crise des 'gilets jaunes', des saccages à Paris le week-end. Il faut redonner l’envie aux Franciliens de sortir la nuit et le week-end à Paris", poursuivait la présidente de la région Île-de-France.



Mais que se passera-t-il après cette expérimentation ? "On fera le bilan après les six mois de tests et on décidera s’il faut pérenniser ou élargir ces ouvertures le samedi", avait conclut l'élue.