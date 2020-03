La chronique de Laurent Gerra du 9 mars

publié le 10/03/2020 à 09:45

L'astrophysicien Hubert Reeves revient sur l'épidémie de coronavirus : une chance pour la nature, estime-t-il imité par Laurent Gerra. "En tant qu’astrophysicien spécialiste du cosmos intergalactique, je suis obligé de vous dire que quand une galaxie s’effondre sur elle-même, même si c’est un cataclysme interstellaire, ça fait quand même des jolies photos. C’est une image venue du plus profond de l’univers pour nous rappeler que dans toutes les grandes catastrophes, il faut toujours chercher le positif. Si l’épidémie de coronavirus est au stade 3, c’est la nature qui prend sa revanche sur nous autres, les terriens. Il ne faut pas oublier qu’avec un masque sur la bouche et une combinaison étanche sur la tête, le candidat de la France au concours de l'Eurovision aura ses chances cette année. La nature a bien fait les choses !"

De son côté, Alain Juppé, est venu célébrer sa nomination à la commission de Venise. "Avec le coronavirus, il y a de quoi de se réjouir d’avoir été nommé à la commission de Venise. Ils devraient carrément m’envoyer à Wuhan ! Déjà que je me tape l’Ehpad du Conseil constitutionnel, merci bien ! Je suis un homme d’État moi, pas un aide-soignant ! Ils ont fait appel aux spécialistes : condamné à 14 mois de prison avec sursis, un an d'inéligibilité, je suis un cador en matière juridique. Ils avaient le choix entre moi et Balkany, bah ils ont choisi moi !".



Enfin, Pascal Praud par la voix de Laurent Gerra interroge les auditeurs de RTL sur plusieurs sujets d'actualité. "La sortie du prochain James Bond a été reportée en raison du coronavirus : un espion qui a peur d’un virus qui tue moins que la grippe, est-il vraiment apte à sauver le monde ? L’espion qui m’aimait est-il devenu l’espion qui flippait ? Je pose la question au 3210. La société SpaceX promet d’envoyer des touristes vers la station spatiale internationale dès 2021 : Benjamin Griveaux va-t-il profiter de sa disponibilité pour faire le voyage ? Va-t-il filmer son voyage et nous montrer sur orbite, et une fois dans l’espace, va-t-il se la jouer Star Trek ou startrique ?".