publié le 03/03/2020 à 13:04

La destinataire des vidéos intimes de Benjamin Griveaux va devoir subir une expertise psychologique. La magistrate en charge de l'enquête qui touche l'ancien candidat à la mairie de Paris a demandé cette expertise afin de savoir si Alexandra de Taddeo "a présenté et présente toujours des troubles d'ordre psychologique ou des déficiences susceptibles d'influencer son comportement notamment son affectivité et son émotivité", selon l'Obs.

Cette décision, révélée par nos confrères lundi 2 mars, intervient au lendemain de son interview exclusive dans l'émission 66 minutes diffusée sur M6 dimanche 1er mars. Durant l'émission, Alexandra de Taddeo, a assuré n'avoir gardé des traces de ces images que pour se "protéger", et a affirmé ne pas avoir participé à leur diffusion par son compagnon Piotr Pavlenski.

Le psychologue en charge de cette expertise psychologique devra alors rendre un rapport "détaillé" d'ici le 1er juin selon l'Obs. Le but est de "décrire les caractéristiques, les aspects particuliers de l'histoire personnelle et familiale qui ont influencé sur la formation de la personnalité" de la jeune femme. Et "déterminer son niveau d'intelligence", ainsi qu'analyser "les dires de l'intéressée sur ses relations" avec Piotr Pavlenski.

Dans le même temps, le parquet de Paris demande l'incarcération de son compagnon en vue de sa mise en examen pour violences avec armes commises le 31 décembre 2019.