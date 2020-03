La chronique de Laurent Gerra du 9 mars

publié le 09/03/2020 à 09:39

L'épidémie de coronavirus inquiète au plus haut sommet de l'État. Emmanuel Macron est mobilisé après avoir visité une maison de retraite. Il est allé avec son épouse au théâtre pour inciter les Français à ne pas changer leurs habitudes.

Retrouvons le couple présidentiel à l'Élysée. "Oh, c'était bien au théâtre ce soir. J'ai adoré Pierre Mondy et Michel Roux." - "Mais non, Brigitte, c'était pas Pierre Mondy et Michel Roux, c'était Berléand et Demaison", rétorque le Président à sa femme. "Dis Brigitte, à la maison de retraite les toubibs m'ont dit que les personnes les plus sensibles au coronavirus ce sont les personnes âgées. (...) Alors, tu veux pas mettre un masque ?" Mais le couple se fait interrompre par un appel de Line Renaud qui conseille Brigitte Macron : "Et surtout, si vous allez guincher au bal, n'oubliez pas de porter un masque."

Le coronavirus touche également les États-Unis, qui n'a pas empêché Donald Trump de faire de l'humour sur les règles de prévention. Le président américain a expliqué qu'il ne se touchait plus le visage, et que ça lui manquait beaucoup. Le conseiller spécial de Donald Trump, John Rambo, intervient : "Tout ce qu'il y a dans les bols de riz, on le prend toujours au sérieux. Qu'est-ce qu'il leur a pris aux faces de citron de mettre de chauves-souris avariées dans leur burger ? Ils auraient du faire comme nous, saturer d'antibiotiques leurs steaks de pangolin, on n'en serait pas là."