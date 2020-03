publié le 05/03/2020 à 15:30

Laurent Gerra ne pouvait pas fêter sa 3.000e chronique sur RTL sans imiter l’acteur Gérard Depardieu. L’imitateur a livré un sketch hilarant mercredi 4 mars dans le Grand Studio de RTL devant un public conquis et de nombreuses personnalités de la station.

Yves Calvi incarnait alors Julien Courbet qui vient en aide aux auditeurs victimes d’arnaques tous les matins de 09h30 à 11h, dans l’émission Ça peut vous arriver. "Nous avons un auditeur au standard", lance Yves Calvi à Jade, la partenaire et complice de l’imitateur. "Oui, c’est Gérard, il a acheté du poulet, du steak et du vin dans une épicerie du XIe arrondissement et il n’est pas satisfait de ses achats".

"Fumier !", éructe alors le faux Depardieu. "Allo Yves Calvi ? C’est Gégé à l’appareil (…) Je me suis fait refiler des saloperies dans une épicerie du XIe arrondissement…". "Chez les bobos, oui", lui répond Yves Calvi. "Mes steaks, impossible de les avoir bien saignants, bien juteux, ils étaient tout secs, on aurait dit du polystyrène. ET ALORS LE PINARD, OH LE PINARD !!! Quand j’ai ouvert, ça a moussé et il y a une odeur de rouquin en sueur qui s’est échappée ! IMBUVABLE je te dis !!! Je me dis que je me suis fait arnaquer, il faut que tu m’aides".

"Osez le véganisme j'écoute ?"

Le faux Julien Courbet compose alors le numéro de l’épicerie bien nommée "Osez le véganisme". La femme qui répond lance à l’acteur : "Ça vous apprendra à manger des animaux !". Gérard Depardieu n’obtient pas gain de cause auprès de l’épicerie mais finit par demander : "Allez Yves, fais péter le Mâcon et la terrine, on va la fêter comme ça cette 3000e !".



Pendant une heure d’émission spéciale, en direct et en public dans le Grand Studio, Laurent Gerra a multiplié les sketchs et les imitations en présence de nombreux invités comme Michel Drucker et Edouard Baer, mais aussi des grandes voix de la station comme Pascal Praud, Caroline Dublanche, Alba Ventura ou encore Stéphane Bern.