publié le 04/03/2020 à 15:28

Dans une vidéo de plus de cinq minutes diffusée sur les réseaux sociaux, le député de l'Essonne et président de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan fustige la politique du gouvernement face à l'épidémie de coronavirus et "son amateurisme" en matière de masques de protection distribués aux soignants. Or, sur cette vidéo, l'élu porte un masque de type FFP2 à l'envers.

Beaucoup d'utilisateurs de Twitter n'ont pas manqué de le souligner dans les commentaires. Les masques FFP2, chirurgicaux, utilisés pour protéger les soignants, ont en effet une capsule en plastique qui se porte vers le bas, et une barre de plastique bleue qui se porte vers le haut. L'erreur de Nicolas Dupont-Aignan est donc tout à fait visible.

Un décret sur les réquisitions des stocks de masques de protection a été publié ce mercredi 4 mars au Journal officiel. Les masques de protection respiratoire de type FFP2 et les masques anti-projections produits d'ici au 31 mai sont réquisitionnés. Cela vise à assurer un accès prioritaire à ces équipements aux professionnels de santé et aux patients atteints par la maladie.

Heu avant de donner des leçons ce serait peut-être bien de mettre son masque dans le bon sens... donc avant de parler d’amateurisme remettez vous en question... — samuel hahnemann (@HahnemannSamuel) March 3, 2020