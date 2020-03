publié le 05/03/2020 à 15:15

Pour fêter sa 3.000e chronique sur RTL, Laurent Gerra a offert une foule de sketchs au public du Grand Studio et aux auditeurs mercredi 4 mars. L’humoriste a notamment imité Patrick Sébastien. "Salut !!! ", lance le faux animateur. "Pour la 3000e je suis revenu avec un numéro spécial de mon émission fétiche que vous adorez tous : Couillon de culture !!!".

"Aujourd’hui, je vais poser à mes invités une question qui dérange et qui risque de faire grincer des dents en hauts lieux : peut-on rire de tout ?", explique le faux Patrick Sébastien. "Mais bien sûr qu’on peut rire de tout : sauf des femmes, des étrangers, des minorités sexuelles, des sourds-muets et des aveugles, des vegans, des nains…", répond une fausse Marlène Schiappa dans la voix de Jade, qui rajoute : "On peut rire des mâles blancs hétéros cisgenres de plus de 50 ans qu’il faut virer de la télé !".

Autre invité convié par Patrick Sébastien : Piotr Pavlenski, l’homme qui a mis en ligne les vidéos intimes de Benjamin Griveaux provoquant son retrait de la course à la Mairie de Paris. "Je regrette pas publication de zézette à Griveaux, j’ai encore beaucoup vidéos dans ordinateur, j’ai vidéo capitaine Marleau qui mange du caviar, j’ai aussi vidéo François Bayrou en string et de Virginie Despentes avec un mâle blanc, j’ai aussi vidéo de Roman Polanski avec une vieille femme…". "Oh putain, j’adore mon Piotr ! Il y a de quoi faire sauter la République !", s’enthousiasme Patrick Sébastien.

Le mot de la fin revient à l'animateur du Plus Grand Cabaret du monde, qui déclare : "Je sais, on peut rire de tout du moment que c’est fait avec bienveillance, car n’oubliez pas, l’humour, c’est que de l’amour !". Une conclusion qui reflète bien l’ambiance gaie et chaleureuse qui régnait dans le Grand Studio RTL. Pour cette émission anniversaire, de nombreux invités comme Michel Drucker et Edouard Baer avaient fait le déplacement et plusieurs grandes voix de RTL comme Stéphane Bern, Caroline Dublanche, Alba Ventura et Pascal Praud ont participé à des sketchs avec l’imitateur.