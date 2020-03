publié le 09/03/2020 à 20:00

L’épidémie connue sous le nom de grippe espagnole, frappe durant les derniers mois du conflit, d’avril 1918 à juin 1919. Elle atteint tous les continents, de l’Europe jusqu’aux îles les plus reculées du Pacifique et fera entre 50 et 100 millions de morts sur l’ensemble de la planète, dont 250 000 en France en à peine plus d’un an. Fauchant principalement les jeunes adultes dans la force de l’âge, elle entraîne la mort de 2 à 5 % de la population mondiale. À l’heure où les épidémies mondiales constituent encore une menace pour l’humanité, quelles leçons retenir de cet événement qui reste aujourd’hui la référence en matière de pandémie ? Notre invité, le professeur Freddy Vinet répond à toutes les questions qu'on se pose sur la grippe espagnole.



Pourquoi les virologues revoient sans cesse à la hausse le bilan de la grippe espagnole ? Quelles sont les similitudes entre la grippe espagnole et le coronavirus ? En quoi les deux épidémies sont-elles différentes ? Pourquoi l'appelle-t-on à tort "grippe espagnole" ? Quelles sont les mesures d’hygiène préconisées ? Les lieux publics sont-ils fermés ? Comment expliquer la propagation rapide de la grippe espagnole dans le monde entier ?

Notre invité nous racontera également comment Edmond Rostand et Guillaume Apollinaire ont succombé à la grippe espagnole.



A lire : La grande grippe chez les Editions Vendémiaire

La-grande-grippe-1918