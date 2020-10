La chronique de Laurent Gerra du 1er octobre 2020

publié le 01/10/2020 à 10:58

Si les syndicats de magistrats reprochent à Éric Dupont-Moretti de ne pas les soutenir et que l'opposition le critique pour sa politique pénale jugée trop laxiste, Patrick Balkany de son côté a tenu à apporter son soutien à son ancien avocat.

Au téléphone, l'ancien maire de Levallois s'est constitué "témoin de moralité pour maître Dupont-Lajoie" et lui a donné entièrement raison : "Maître Dupont d’Avignon a raison : les prisons sont peuplées d’innocents !", a fait savoir Patrick Balkany qui ne supporte plus d'être enfermé au Moulin de Giverny : "Je crois que je préférai encore la taule avec mes amis les plus honnêtes du monde, j’ai nommé : Dédé la sulfateuse, Tonio la tringle et Bébert le monte en l’air", a déclaré l'ancien élu.

De son côté, Stéphane Bern a de nouveau accompagné le couple présidentiel en déplacement officiel. Un monsieur du patrimoine qui reste indétrônable, mais à qui certains reprochent son statut de courtisan auprès de Brigitte Macron. "Balivernes ! Je ne suis pas du genre à me prosterner. Si l’autre jour, je me suis mis à quatre pattes devant elle, c’est simplement que notre reine Brigitte n’avait pas de siège pour s’asseoir ! Depuis, son altesse me surnomme gentiment Le Tabouret, c’est tordant, non ?", s'est défendu Stéphane Bern sur RTL.

Flatter la présidence, c'est quelque chose qui est très loin des idées de Patrick Sébastien. Invité sur RTL, le chanteur a décidé d'organiser un débat autour de la tenue républicaine, abordée par Jean-Michel Blanquer. Ainsi, dans Doigt de réponse, l’émission qui met un doigt au politiquement correct, Patrick Sébastien a, entre autre, reçu Alain Finkielkraut pour qui le débat est clos : "Il s’agit de siffler la fin de la récréation et faire preuve de bon sens et d’autorité sur les jeunes filles afin qu’elles adoptent une tenue correcte".