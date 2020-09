La chronique de Laurent Gerra du 25 septembre 2020

publié le 25/09/2020 à 10:07

Dans les cartons de Laurent Gerra, on retrouve une compilation des artistes du passé intitulée : Les disparus chantent la grève. "La tacataca tactique de Sud-Rail, c’est de paralyser, le pays tout entier. La tacataca tactique de Sud-Rail, c’est de nous entasser, quand on va tous bosser", chante Bourvil dont on commémore les 50 ans de la disparition cette semaine, imité par Laurent Gerra.

Toujours en chanson, Gérard Depardieu s’avère être un admirateur de Bourvil, au point de reprendre certains de ses plus grands succès dans un style bien différent de l’original, avec d’admirables croisements parlé-chanté. Le comédien est imité par l’humoriste.

Enfin, Bourvil s’attaque à la crise qui avait déchiré l’UMP, qui se cherchait un chef. "Un nouveau chef, au sein de l’UMP, on ne le verra jamais. Même en faisant, appel à Nicolas, jamais on ne le verra", chante Laurent Gerra en imitant l’illustre comédien.