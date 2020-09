La chronique de Laurent Gerra du 30 septembre 2020

publié le 30/09/2020 à 09:56

Invité de RTL, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy n'a semblé que très peu prendre au sérieux la probable candidature de Xavier Bertrand à la prochaine présidentielle. Interrogé sur l'absence de soutien vis-à-vis du président de la région Hauts-de-France, Nicolas Sarkozy s'est insurgé : "Vous êtes formidables, vous autres, les journalistes, à faire des clafoutis de polémiques avec des morceaux de Twitter dedans".

"Moi, j’y crois à Bertrand Xavier ! La droite se cherche un super-héros ? Bah elle l’a trouvé avec le petit gros des Hauts-de-France ! Même si, à mon avis, il va être un peu boudiné dans son costume de Superman … ich ich ich … Mais je suis pas là pour dire du mal", a-t-il ajouté.

De son côté, le Haut-commissaire au plan François Bayrou s'est exprimé sur son projet : "Dans mon plan pour le futur, on ne roulera ni à droite, ni à gauche mais bien au centre de la chaussée". Le maire de Pau a par ailleurs donné sa vision de l'homme du futur. "Il aura une grosse tête et de grandes oreilles. On ne l’appellera plus Homo Sapiens mais Homo Centrus ou plutôt Homo Dem", a expliqué François Bayrou.

L'animateur Patrick Sébastien a également pris la parole sur les ondes de RTL. Il en a profité pour présenter Doigt de réponse, sa nouvelle émission. "Sous la perruque qui tourne du clown, y a un citoyen vachement concerné par les questions de société. Et du coup, je t’ai concocté un numéro de Doigt de réponse, l’émission qui met un doigt au politiquement correct, entièrement consacrée à la tenue républicaine de Blanquer", a détaillé le présentateur du Plus grand cabaret du monde.