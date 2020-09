La chronique de Laurent Gerra du 29 septembre 2020

publié le 29/09/2020 à 10:51

À moins de six semaines de l'élection présidentielle américaine, les deux candidats Donald Trump et Joe Biden s'affrontent mardi 29 septembre lors d'un débat télévisée.

L'occasion pour John Rambo, de passage sur RTL, d'analyser le combat : "Mad Donald va écraser Sleepy Joe. Donald veut qu'on donne du Novitchok à Joe Biden, comme ça Sleepy Joe il sera encore plus dans le coma que maintenant. Alors moi je suis allé à la pharmacie du Kremlin, j'ai pris un litre de Novitchok et un litre de Vodka pour ramener à mon pote Bobby. On a ouvert la vodka mais moi je me suis trompé de bouteille, alors Bobby il a bu un verre de Novitchok ! "

Jean-Luc Mélenchon s'est récemment réjoui de la "créolisation de la France" et réagit au micro d'RTL "Attend un peu que je sois au pouvoir, je vais tellement tout créoliser qu'on fera plus la différence entre RTL et Tropic FM."

Quant à Caroline Dublanche, elle apaise tous les soirs les auditeurs sur RTL. Elle tombe cette fois sur Jean-Marie : "Ouais c'est Bigard allez tous vous faire enculer !", "Ah, je sens une grande colère en vous Jean-Marie", analyse la psychologue.