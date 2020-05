Idée vacances en France : le plus petit fleuve de France à Veules-les-Roses

publié le 28/05/2020 à 10:58

C'est le plus petit fleuve de France. Direction Veules-les-Roses, l’endroit idéal pour se dépayser sans quitter nos frontières. Situé en Normandie, c'est l’un des plus anciens villages du Pays de Caux qui depuis le IVe siècle est niché au creux d’une valleuse débouchant sur la mer. Dans cette valleuse, un ruisseau qui n’en est pas un, puisque la Veules est le plus petit fleuve de France.

"1,149 kilomètres.", nous confirme Francelina l’une des guides touristiques du village. "La Veules prend ses sources de la nappe phréatique et donc on voit les sources aux Cressonnières. Le fleuve traverse tout le village pour se jeter dans la Manche directement sur notre plage. Sur ce petit cours d'eau, on a eu jusqu'à 11 moulins installés pour utiliser l'énergie de l'eau. C'est la volonté des habitants du village : rester authentique", précise t-elle.



La ballade au bord de ce fleuve est un vrai bonheur, vous partez de la Cressonnière, vous allez jusqu’à l’abreuvoir en passant devant de magnifiques chaumières. Vous avez ensuite, des moulins, l’eau y est d’une impressionnante clarté.

Les moulins le long de la Veules à Veules-les-Roses Crédit : Frédéric Veille / RTL

"On se croirait dans un film féérique"

On y voit des dizaines de truites "fario", poisson sauvage symbole des eaux pures. Vous jetez ensuite un œil dans les jardins parfumés de roses puis vous débouchez sur la mer, là où Victor Hugo aimait se poser. C’est là qu’on retrouve Michel Robakowski l’un des nombreux artistes peintres qui séjournent à Veules les Roses

"Il y a tout un passé artistique ici. Mais il n'y a pas que le fleuve la Veules. Moi je suis amoureux des cavés et des chemins. Ce sont des endroits magiques avec des tunnels de verdure qui débouchent sur des lumières. On trouve plein de végétations, c'est très varié", raconte t-il. "Quand on se promène on se croirait dans un film féérique", poursuit-il.



La Veules, plus petit fleuve de France, traverse Veules-les-Roses Crédit : Frédéric Veille / RTL

"Une réserve d'écologie"

Concernant les bonnes adresses, vous pouvez aller sur le site de l’office de tourisme. Nous vous conseillons le Moulin de la Cressonnière tenue par Chantal De Crepi, un vrai havre de paix. "La source de la Veules est à environ 60 mètres d'ici. C'est vraiment un endroit très privilégié qui est toute une réserve d'écologie", explique t-elle.

De la Cressonnière jusqu’à l’embouchure du fleuve visible sur la plage, nous vous conseillons la visite de Veules-les-Roses et de son fleuve. Et si vous aimez les roses, là aussi vous serez comblés. Il y a tout au long du parcours, des dizaines de variétés de roses et de rosiers anciens... Veules-les-Roses porte bien son nom.

Le gîte de la Cressonière à Veules-les-Roses Crédit : Frédéric Veille / RTL