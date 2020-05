Idée vacances en France : le village de Montségur et son château cathare

publié le 26/05/2020 à 15:39

Le site de Montségur, dans l'Ariège fut la capitale des Cathares de 1204 à 1244. Perché à 1207 mètres, le village accueille chaque année de nombreux visiteurs. Pour accéder à ce site chargé d'histoire, il faut d'abord se munir de bonnes chaussures pour une courte randonnée dans la montagne.

Il faut compter entre 20 et 30 minutes sur un chemin parfois très raide, mais accessible aux familles, avant d'arriver au sommet. Après une première partie récente, le chemin est ensuite celui utilisé il y a 800 ans, taillé dans le rocher. C'est là qu'apparaissent les premières ruines, celles de morceaux de murailles qui protégeaient l’accès au château, un moment dont ne se lasse jamais le guide de Montségur Fabrice Chambon : "c'est toujours émouvant de se dire que les Cathares ont touché ces pierres et que ces pierres ont connu de durs combats pendant ce terrible siège qui va durer au total plus de 11 mois",

Arrivé au sommet, dans la cour du château, c'est avec un vrai talent de conteur et d'historien que le guide plonge le public près de 800 ans en arrière. Il raconte l'histoire des Cathares, leur vie sur ce pog (puy), leur résistance héroïque et la fin tragique où pour avoir refusé d'abjurer leur foi, 220 cathares, des hommes, des femmes et des enfants périrent sur le bûcher.

Le village de Montségur et son château Cathare Crédits : Patrick Isson / RTL | Date : 26/05/2020
Dans la cour du château de Montségur Crédits : Patrick Isson / RTL | Date :
La stèle commémorative du bûcher Crédits : Patrick Isson / RTL | Date :
La vue depuis le château, jusqu'à la Montagne Noire Crédits : Patrick Isson / RTL | Date :

Fabrice Chambon est habité par cette histoire, "quand on vient à Montségur, on ne visite pas ce château comme un autre château". Il y a bien sûr la majesté des lieux avec une vue extraordinaire sur les Pyrénées d'un côté et de l'autre sur la plaine et la montagne noire, mais plus encore assure le guide "On respire aussi au sens mental du terme, on y ressent une forme de liberté, de sérénité", comme si l'âme des Cathares circulait encore en ces lieux.

Ces vibrations sont également ressenties par Catherine et Pascal qui découvrent pour la première fois Montségur, "On a été transporté et le guide a mis de l'émotion, on était comme dans un film, on se rend compte qu'il y avait 600 personnes qui habitaient là, comment pouvaient-ils vivre ? Alors que nous avons passé quelques semaines en confinement et c'était dur alors on imagine ici...", témoigne ce couple de la région Toulousaine qui est également sous le charme de la balade au milieu des fleurs et des oiseaux. "On reviendra, il faut montrer ce lieu", conclut Catherine.

La tentation est d'autant plus grande que d'autres sites Cathares se trouvent à proximité, comme celui de Roquefixade ou encore celui de Puivert excellemment bien conservé dans l'Aude. Enfin au pied du château dans le village de Montségur, le musée Cathare propose de découvrir de très belles pièces archéologiques, issues des fouilles entreprises depuis 50 ans.