Idée vacances en France : le parc ornithologique du Teich dans le Bassin d'Arcachon

Avec le déconfinement, les sites touristiques rouvrent les uns après les autres. Hier c'était au tour du parc ornithologique du Teich dans le Bassin d'Arcachon, d'accueillir de nouveau ses visiteurs. L'occasion de découvrir ou redécouvrir ces dizaines d'hectares de nature réservés aux oiseaux.



Et la météo était parfaite pour cette réouverture : plein soleil et une petite brise venue du large. Des visiteurs fidèles avaient pris place dans la file d'attente avec marquage au sol, soulagés et très enthousiastes. "Ça rouvre on est content ! On était inquiet de savoir quand est-ce qu'ils allaient pouvoir rouvrir parce qu'évidement c'était compliqué. Il y a de l'espace, il y a les oiseaux à observer, c'est un vrai bol d'air quand on vient", se réjouit une habituée.

La directrice du parc, Véronique Hidalgo, a dû se plier aux nouvelles normes d'accueil des lieux publics : "250 personne sur le site, c'est la jauge qui permet d'appliquer ce protocole sans difficultés et 250 personnes c'est pas mal déjà".

110 hectares et 6 kilomètres de chemins

Les oiseaux aussi sont restés isolés pendant 2 mois. Durant cette période seule une personne assurait une garde tournante de cet immense espace. Les oiseaux, eux, ont survécu à l'absence de public. "Plus d'avions, plus d'hélicoptères qui passent, même pas la présence humaine, bien qu'ici les oiseaux soient très habitués à la présence humaine. Un oiseau quand il n'y a pas de dérangement et qu'il trouve ses conditions de nourriture, il est pénard", explique la directrice du parc.

Les visiteurs aussi sont pénards puisque sur les 110 hectares du parc ils se croisent peu. Six kilomètres de chemins serpentent au milieu des retenues d'eau. "Vous êtes dans un domaine endigué, la réserve c'est comme une espèce de baignoire qui aurait des trous où vous faites entrer et sortir de l'eau pour permettre d'avoir la meilleure gestion pour accueillir les oiseaux", indique Véronique Hidalgo.

Paradis pour les photographes amateurs

Après ce temps calme sans humain, les oiseaux se laissent de nouveau observer. Il faut prendre son temps, se poser dans les affûts aux petites ouvertures qui donnent sur des plans d'eau. Marc est un photographe amateur. Lesté d'un énorme téléobjectif, il était présent hier dès 7 heures du matin, et la récolte de photos a été plutôt bonne. "Avocette avec des petits, échasse avec des petits, j'ai pris les petits en photos (...) Il suffit d'être patient, on est à deux heures tranquille du levé du jour, avec une belle lumière. Les oiseaux ça me manquait, je ne suis pas déçu", souligne Marc, abonné au parc.

Le parc Naturel du Teich, située sur la commune du bassin d'Arcachon est désormais ouvert à partir de 10 heures chaque jour de l'année, sauf le 25 décembre.