Idée vacances en France : le village de Turquant et ses maisons troglodytes

publié le 25/05/2020 à 11:31

Turquant, c’est une cité de caractère au cœur du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Situé à 10 kilomètres au sud de Saumur, le long de la Loire, ce petit village de 600 âmes saute aux yeux par ses couleurs, le vert des vignes de Saumur-Champigny et le blanc des murs en tuffeau, en particulier des habitats troglodytes d’où étaient extraites ces pierres.

Des troglos, comme on dit sur place, qui servent désormais de maison d’habitation, de lieu d’exposition ou de cave. Le cadre idéal d’une belle balade à pied ou en vélo sur un sentier de 5 à 6 km que présente Marinette Brelière : "C’est un parcours ludique, vous y apprenez toute l’histoire du tuffeau. Il part sur le centre du village, il monte au-dessus du coteau et régulièrement vous avez des panneaux qui vous expliquent l’histoire du tuffeau et en plus à certains endroits vous pouvez respirer l’odeur des champignons puisque à Turquant, vous avez au dessus le vignoble, en dessous les champignons, et vous avez aussi des lucarnes ou vous pouvez apercevoir des entrées de caves, il est très ludique ce parcours".

Secrétaire de mairie pendant 35 ans, Marinette est incollable sur l’histoire de son village, du passage de Jeanne d’Arc, partie de Chinon pour rejoindre sa marraine à Saint-Hilaire-Saint-Florent au XVème siècle, à l’emprisonnement de Ben Bella, le premier président de l’Algérie indépendante, au château de la Fessardière de mai à novembre 1961. Alors un petit conseil, n’hésitez pas à demander où est Marinette quand vous arrivez à Turquant.

Explorer les maisons troglodytes

Sur place, on peut visiter le joli village d’artisans d’art dans les troglos à flancs de coteaux, c’est une première approche, mais je recommande surtout de frapper à la porte d’un vigneron. Aucune cave ne se ressemble dans les entrailles de ces falaises de craie, aux murs noircis par la fermentation du vin et chacune a sa spécificité.



Au domaine des Frémonclairs de Christophe Hallouin, par exemple, c’est un mur couvert de pièces de monnaie : "là, nous sommes face à un mur où les clients font un vœu à saint Vincent en entrant et collent leur pièce. Saint Vincent est le patron des vignerons. Avec l’humidité ça forme un champignon microscopique et ça a un aspect gluant donc vous prenez votre pièce, vous appuyez dessus, une simple pression et la pièce reste collée. Sans colle la pièce tient directement sur la roche pendant des années, pendant plus de 50 ans, la pièce ne tombe pas. Moi, je les ai toujours connues", explique le gérant.



Il y a aussi le musée de la pomme tapée où l’on peut découvrir dans un immense troglo, l’histoire des périlleux. C’est ainsi que l’on appelait les travailleurs chargés d’extraire le tuffeau et celle des pommes tapées, un fruit sec très prisé des navigateurs à la fin du XIXe pour éviter le scorbut. Des pommes cuites à 60° pendant 5 jours dans des fours en tuffeau, et sorties deux à trois fois pour recevoir des coups de marteau.



À la manœuvre, Robin Rouanet, le guide du musée : "On récupère nos paniers, on vient s’installer sur ce petit banc où on va prendre notre pomme, notre marteau et on va venir taper sur le côté de la pomme, la pomme reçoit environ une soixantaine de coups de marteaux et on tape pomme par pomme… Alors on va d’abord taper sur le côté et à la fin on tapera toujours deux à trois coups sur le milieu de la pomme afin de sortir un maximum d’eau". Aujourd’hui, ces opérations se font dans un labo pour répondre aux normes d’hygiène, enfin, je vous conseille de goûter sur place à la pomme tapée réhydratée au Saumur-Champigny avec sucre, cannelle, clou de girofle et poivre. Avec une boule de glace vanille…un régal.

