Vacances de la Toussaint : où pourra-t-on partir ?

publié le 10/10/2020 à 14:02

Les vacances de la Toussaint arrivent à grands pas. Dès le samedi 17 octobre, les élèves rangeront leurs cahiers, et ce jusqu'au 1er novembre. Certains parents en profiteront aussi pour prendre quelques jours de repos.

Aucune restriction n'a été prononcée pour le moment concernant les départs, "nous n'avons pas pris la décision de limiter la circulation d'une métropole à une autre", indiquait le ministre de la Santé, Olivier Véran, lors de son point hebdomadaire consacré à l'évolution de l'épidémie en France le jeudi 8 octobre.

Il sera donc possible de voyager à travers tout l'Hexagone. Comme pour la saison estivale, les destinations orientées nature semblent privilégiées par les Français, selon le cabinet Protourisme. Pourtant la crise sanitaire semble freiner les départs en vacances. Les réservations sont en baisse de 50% pour la destination France et de 80% pour les voyages à l'étranger.

Où partir en Europe ?

Malgré une demande beaucoup plus faible que d'habitude, certains pays restent tout de même ouverts aux touristes. C'est le cas de nos voisins ibères, le Portugal et l'Espagne, où il est possible de se rendre sans avoir à fournir la moindre justification. Idem pour la Suède, la Bulgarie, la Croatie et la Pologne qui n'appliquent aucune restriction aux étrangers.

La Hongrie, au contraire, ferme totalement ses frontières aux touristes. Impossible de se rendre à Budapest donc, à moins d'être citoyen de la Tchéquie, de la Pologne ou de la Slovaquie, selon le site de l'Union Européenne.

Le reste des pays européens propose des conditions propres à chacun pour les touristes. À titre d'exemple, pour voyager en Italie, il est nécessaire de présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. Sur place, un nouveau test sera demandé, s'il s'avère positif, une quatorzaine vous sera imposée. Ces conditions ne s'appliquent qu'aux Français en provenance de l'Île-de-France, la Nouvelle Aquitaine, la Corse, les Hauts-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie ou la Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Pour voyager en Bulgarie ou en Allemagne, un test PCR négatif de moins de 72 heures est également exigé. Concernant la Belgique, l'Irlande et la Grèce, un formulaire particulier vous sera demandé avant de partir.

La carte des pays de l'UE, où il est possible de voyager. En jaune les pays qui ont des restrictions d'entrée sur leur territoire Crédit : Capture d'écran site de l'Union Européenne / reopen.europa.eu

Où partir hors d'Europe ?

À la Toussaint, il sera compliqué de voyager en dehors du continent. À titre d'exemple, les voyageurs européens ne sont pas acceptés aux États-Unis. Même situation en Asie, où l'accès demeure très compliqué dans la plupart des pays. Seuls la Corée du Sud, le Cambodge, Dubaï, la Jordanie et le Liban restent accessibles sous conditions selon Le Routard.



Pour retrouver un peu de son bronzage d'été, l'Amérique Latine peut être une bonne idée. Certains pays comme le Mexique, le Brésil, le Costa Rica ou la Jamaïque restent ouverts aux touristes, toujours sous conditions particulières. Le Maroc, la Tunisie, l'Egypte ou encore la Côte d'Ivoire restent eux aussi ouverts aux voyageurs, à conditions de respecter certaines conditions.